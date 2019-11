Luca Parmitano impegnato in una complessa passeggiata spaziale | è la prima della Missione

Luca Parmitano oggi impegnato in una “passeggiata” spaziale molto complessa : tutto quello che c’è da sapere : oggi l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano insieme al collega americano Andy Morgan parteciperanno ad un’attività spaziale molto complessa. Un compito impegnativo che sarà solo l’inizio di una serie di complesse passeggiate spaziali per la manutenzione dello strumento Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a ...

Oggi la passeggiata spaziale di Luca Parmitano : chi è il primo comandante italiano della ISS : L’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano, insieme al collega americano Andy Morgan, Oggi sarà impegnato in 6 di intenso lavoro fuori dalla Stazione spaziale Internazionale (ISS): un’attività spaziale che non si potrà certo definire una “passeggiata” come normalmente vengono chiamate queste uscite fuori dalla ISS, dato che anche la NASA le ha definite le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai ...

Quello che c’è da sapere sulla passeggiata spaziale di Luca Parmitano : (foto: Esa/Nasa) Era stato annunciato come uno dei momenti clou della sua missione spaziale Beyond, e ora il momento è arrivato. Venerdì 15 novembre, dalle ore 13:05, il comandante della Stazione spaziale internazionale, l’astronauta siciliano dell’Esa Luca Parmitano, insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, darà il via a una complessa serie di passeggiate spaziali. La più complessa mai vista nello Spazio, ricordando le parole ...

Passeggiata spaziale per Luca Parmitano e Andy Morgan : manutenzione all’AMS-02 - nuova vita per il cacciatore di antimateria : Sei ore di intenso lavoro quello che dovranno svolgere fuori dalla Stazione spaziale Internazionale (ISS) l’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano insieme al collega americano Andy Morgan. Un’attività spaziale che non si potrà certo definire una Passeggiata come normalmente vengono chiamate queste uscite fori dalla ISS, visto che anche la NASA le ha definite le più complesse operazioni nel vuoto cosmico dai tempi ...

Luca Parmitano prepara la passeggiata spaziale della missione Beyond : Lo scorso ottobre l’astronauta Luca Parmitano è diventato il primo comandante italiano della Stazione spaziale Internazionale e terzo europeo a ricoprire questo prestigioso ruolo. Comandare la ISS è un compito di grande responsabilità, come spiega La Repubblica. Non solo Parmitano deve occuparsi di verificare tutti i requisiti dei suoi colleghi, ma deve anche essere il leader del gruppo di astronauti in orbita con lui. Spetta al comandante ...

Quale energia futura? Luca Parmitano risponderà alle domande degli studenti : Giorni intensi per l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che venerdì 15 novembre sarà protagonista della prima di una serie di impegnative attività extra veicolari, o EVA. Nonostante ciò, mercoledì 13 novembre Parmitano si collegherà con due scuole pugliesi per rispondere alle domande degli allievi della European High School di Brindisi e dell’I.I.S.S. Majorana-Laterza di ...

Luca Parmitano alla guida dell’attività extra veicolare più difficoltosa dopo quella su Hubble : È la prima volta che un astronauta europeo assume il ruolo guida, e l’intera passeggiata spaziale sarà trasmessa in diretta web su ESA Web TV dalle 12:50 (11:50 GMT). Parmitano, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan, lascerà la camera di decompressione della Stazione Spaziale Internazionale intorno alle 13:05. Questa serie di attività extra veicolari è prevista essere una delle più impegnative dai tempi dalla riparazione ...

Dagli USA all’Africa : le ultime FOTO di Luca Parmitano dalla Stazione Spaziale : Il comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano, impegnato in numerosi incarichi nell’ambito della missione Beyond dell’Agenzia Spaziale Europea, trova anche il tempo per raccontare le bellezze della Terra, immortalando oceani e cime innevate da un capo all’altro del mondo. Su Twitter l’astronauta italiano pubblica regolarmente FOTO: nella gallery gli ultimi scatti, tra cui quello che ritrae la costa ...

ISS : rinviata la passeggiata spaziale di Luca Parmitano prevista oggi : rinviata la passeggiata spaziale dell’astronauta italiano Luca Parmitano, inizialmente prevista per oggi. La NASA ha deciso di riprogrammare l’attività extraveicolare, probabilmente perché la verifica dell’efficacia degli interventi precedenti e propedeutici ha richiesto più tempo del previsto. Dovrebbero slittare anche le altre EVA del comandante, previste per inizio novembre e dedicate allo spettrometro Ams-02. L'articolo ...

L’astronauta Luca Parmitano fotografa l’Etna in eruzione : “L’Etna in eruzione“: queste le parole che accompagnano, su Twitter, una foto mozzafiato dell’astronauta Luca Parmitano. Ben visibile il pennacchio di ceneri che si innalza dalla cima del vulcano, protagonista assoluto della foto, circondato da nuvole bianche. Il comandante della ISS ha scattato la foto mentre la Stazione Spaziale sorvolava il vulcano, la cui eruzione, nei giorni scorsi, aveva costretto a disporre la ...

L’astronauta Luca Parmitano in collegamento con gli studenti di Ladispoli : Il 17 ottobre il neo comandante della Stazione Spaziale Luca Parmitano sarà in collegamento radio con gli studenti nell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1”, comune nella città metropolitana di Roma. L’astronauta italiano dell’ESA risponderà in diretta ad alcune domande formulate dai ragazzi delle quinte della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. L’istituto Ladispoli1 è stato scelto ...

Perchè hai deciso di andare nello spazio? Luca Parmitano in collegamento radio con le scuole : Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos, Luca Parmitano e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz. È proprio dall’avamposto orbitante che l’attuale comandante della ISS ed astronauta ...

Dalla pianificazione al grande giorno : Luca Parmitano si prepara alla prima passeggiata spaziale della Missione Beyond : L’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (ESA) Luca Parmitano si prepara ad uscire nello spazio per la prima passeggiata spaziale nell’ambito della Missione Beyond. In programma per il 25 ottobre, Parmitano lavorerà con l’astronauta della NASA Jessica Meir per sostituire le batterie al nickel idrogeno con le più nuove batterie agli ioni di litio, e per installare piastre di adattamento sulla struttura dell’intelaiatura ...