Giorgio Manetti | Gemma Galgani ormai fa parte dell' arredamento di Uomini e

Giorgio Manetti silura l'ex Gemma e incoraggia la Cipollari sulla dieta : Lontano dai riflettori della televisione, l'ex protagonista di Uomini e donne, Giorgio Manetti, è riuscito a tornare al centro dell'attenzione mediatica. A far parlare nuovamente di lui sono alcune sue nuove dichiarazioni, rilasciate in occasione di una recente intervista, che lo storico cavaliere del trono over ha concesso al settimanale di gossip Mio. Incalzato dalle domande della nota fonte, Manetti ha fatto sapere di essere venuto a ...

Trono Over - Giorgio Manetti confessa : “Io e Tina ci vediamo spesso” : Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e Donne fa una confessione su Tina Cipollari Giorgio Manetti è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Il Gabbiano più famoso del piccolo schermo, recentemente intervistato dal settimanale Mio, è tornato a parlare della sua esperienza negli studi Elios di Roma, facendo una confessione su Tina Cipollari, opinionista della trasmissione. Io e Tina continuiamo a vederci spesso. Con la ...

Giorgio Manetti - ex U&D - attacca Gemma Galgani : 'Lei ormai fa parte dell'arredamento' : Nuovo attacco dall'esterno per Gemma Galgani: dopo essere stata punzecchiata da Tina Cipollari al "Maurizio Costanzo Show" (dove l'opinionista l'ha definita "il suo incubo"), la protagonista del Trono Over deve fare i conti con le frecciatine che le ha lanciato Giorgio Manetti tramite le pagine del settimanale Mio. Il toscano si è lamentato del fatto che la sua ex cerchi l'amore a Uomini e Donne da oltre 10 anni, tanto da essere diventata più un ...

“Gemma? Lei ormai…”. UeD - Giorgio Manetti spietato sulla Galgani. Parole tremende : L’ex cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti, è tornato a parlare dopo un periodo lontano dai riflettori. L’uomo non ha evitato alcun argomento, soffermandosi sull’ex fidanzata Gemma Galgani, sul ritorno in televisione di Anna Tedesco e su Tina Cipollari. Giorgio ha anche confessato di aver intrapreso una storia d’amore con una donna di nome Caterina, una vecchia conoscenza ritornata d’attualità. Tra i due l’amore e la ...

Giorgio Manetti : “Anna Tedesco? Basta! Tina Cipollari? Può farcela!” : Le nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti sul Trono Over di Uomini e Donne Nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti, l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Da tempo lontano dalle scene l’aitante fiorentino ha lanciato nuove frecciatine all’ex fidanzata Gemma Galgani, che fa ancora parte della trasmissione di Maria De Filippi. Ma il Gabbiano […] L'articolo Giorgio Manetti: “Anna Tedesco? Basta! Tina ...

Gemma Galgani : “Con Juan Luis Ciano un colpo di fulmine - spero non sia come Giorgio Manetti” : Le vicissitudini di “George & Gems” sono ormai un ricordo lontano. Gemma Galgani sembra aver trovato l’amorer nel Cavaliere Juan Luis Ciano, una situazione che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova telenovela del Trono Over di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, Gemma ha svelato che quello per al dentista di origini venezuelana è stato un vero e proprio ...

U&D - Gemma Galgani precisa : 'Non cerco un clone di Giorgio Manetti - ho già dato' : Il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine ha raccolto lo sfogo di Gemma Galgani sulle sue vicissitudini sentimentali: se la conoscenza con Juan Luis sembra procedere a gonfie vele, è sul suo passato che la dama del Trono Over non ha avuto bellissime parole. Su Giorgio Manetti, in particolare, la torinese ha detto di non cercare un signore con le sue caratteristiche: la relazione con "il gabbiano", infatti, ha fatto soffrire a tal punto la ...

“Basta!”. Gemma Galgani contro tutti - la dama è furiosa e tira in ballo ancora Giorgio Manetti : Trono over con ancora Gemma Galgani al centro dell’attenzione. La dama, ancora in cerca dell’amore e per questo spesso oggetto delle attenzioni di Tina Cipollari, si è sfogata della situazione degli ultimi mesi attaccando Jean Pierre. Nel corso della sua intervista, la Galgani ci tiene a precisare di non essere alla ricerca di un sostituto di Giorgio Manetti, come in molti potrebbero pensare. La dama di Torino, infatti, sottolinea che Jean Luis ...

Gemma Galgani confessa : “Juan Luis non è come Giorgio Manetti” : Gemma di Uomini e Donne fa chiarezza: “Non cerco niente di Giorgio Manetti” Per Gemma Galgani l’amore scatta all’improvviso. Regina dei colpi di fulmine, in grado di innamorarsi con la facilità con cui un comune essere mortale beve un sorso d’acqua, la simpatica dama torinese di Uomini e Donne ha baciato Juan Luis, il cavaliere venuto a conoscerla nella puntata di ieri. In una lunga intervista a Uomini e Donne ...

Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani : "È falsa" - : Gianni Nencini Intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari e Giorgio Manetti attaccano Gemma Galgani: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo visibilità in televisione" Non si placa il duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma stavolta interviene anche Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scagliati contro la dama torinese in due distinte interviste: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo ...

U&D - Giorgio Manetti dice la sua sulla Galgani : 'Non uscirà mai dal programma' : Gemma Galgani è sicuramente la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e donne già da parecchi anni, durante i quali si è fatta notare anche per la lunga frequentazione con Giorgio Manetti. Dopo aver visto la Galgani nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, l'ex cavaliere fiorentino è voluto intervenire attraverso le pagine di 'Nuovo Tv', dicendo la sua sul comportamento di Gemma che, a suo dire, si fa denigrare e insultare ...

Giorgio Manetti - ex U&D - critica il comportamento di Gemma : 'Potrebbe avere due fidanzati' : Gemma Galgani continua ad essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne, con la sua ricerca sempre più complicata dell'anima gemella. La nuova stagione del Trono Over si è aperta con l'interesse per Jean Pierre, il quale però non ha negato di considerarla, almeno per il momento, solo un'amica. Le insistenze della dama e le lacrime davanti all'interesse del cavaliere per altre signore hanno attirato l'attenzione anche di Giorgio Manetti. Il ...

Gossip U&D - Giorgio Manetti si scaglia contro Gemma : 'Farsi denigrare è poco dignitoso' : Non c'è pace per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Le ultime di Gossip di queste ore riguardano l'ex compagno storico di Gemma: parliamo di Giorgio Manetti, il quale in una recente intervista ha lanciato delle frecciatine al vetriolo scagliandosi duramente nei confronti della dama del trono over. Parole che non sono ...

Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani : 'Si fa maltrattare tutti i giorni' : Sono tantissimi anni ormai che i telespettatori hanno la possibilità di seguire le avventure sentimentali di Gemma Galgani durante il Trono Over di Uomini e Donne. La dama sembrerebbe essere disposta a tutto pur di non abbandonare la trasmissione, anche a perdere la sua dignità. Recentemente si sta parlando molto di questo argomento, perché sono in tanti a pensare che Gemma stia un po' esagerando nel voler continuare a tutti i costi a rimanere ...