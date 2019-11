Odio online | la mappa dell’intolleranza mostra che le donne sono tra le più discriminate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Prima delle tristi vicende legate a Liliana Segre, l’osservatorio Vox Diritti aveva già messo nero su bianco come la rete dell’contro lesi muova di più quando la cronaca registra casi eclatanti. È incredibile come più si parli di violenza e, paradossalmente, maggiore sia la violenza che scaturisce dalla rete. Mistero buffo, tragico e incomprensibile. Se non dovessimo parlarne, dovremmo fare come quegli “struzzi” che, prima dell’epoca della denuncia dei femminicidi, facevano finta di niente, nascondendo la testa dietro uno stuzzicadenti. Ma il silenzio, senza assenso, non porta da nessuna parte le. E tuttavia, da quando abbiamo iniziato a parlare di violenza apertamente, paradossalmente abbiamo iniziato a subirne ancora di più. Magari non “fisicamente”. Magari “solo” parole. Parole che feriscono come coltelli, che rendono ...

amnestyitalia : Reagire all’hate speech aiuta a non far sentire sole le persone prese di mira e a dire che l'odio non è una norma s… - amnestyitalia : Nella battaglia per il contrasto all’hate speech tutti possono fare la propria parte. Qui potete scaricare una brev… - riotta : Guardiamo i selfie della famiglia dietro la strage dei pompieri, guardiamo i selfie dei ragazzi che hanno ammazzato… -