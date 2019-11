Spagna | 14enne down gioca a pallavolo con compagne più giovani di un anno | Federazione le

Spagna - violentarono a turno una 14enne. Pena ridotta a 5 uomini : «La giovane era incosciente - non fu stupro» : Un tribunale di Barcellona ha riconosciuto cinque uomini colpevoli di abuso e non di stupro, su un'adolescente, riducendo la detenzione solo perché la vittima, sotto effetto di alcol e droga, era in stato confusionale. La legge spagnola lo consente e la gente scende in piazza

