Inter-Verona | le probabili formazioni | scelte quasi obbligate per Conte | Juric conferma

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019), le– Dimenticare in fretta la pazza serata di Dortmund e riprendere il cammino in campionato, lì dove le cose vanno a meraviglia. Questo l’imperativo dell’in vista della sfida di domani alle ore 18 contro il. La compagine scaligera, neopromossa, sta sorprendendo in positivo, come dimostra il nono posto in classifica e il titolo di miglior difesa del torneo. Le. Due i ballottaggi per, per il resto è“obbligato”. Il nuovo forfait di Sensi, che si aggiunge a quelli di Gagliardini, D’Ambrosio e Asamoah, lo costringe a schierare nuovamente il centrocampo visto in campo in Germania, con il solo dubbio tra Lazaro e Candreva (il primo favorito). Stessa cosa nella retroguardia, dove Bastoni insidia uno dei difensori. Davanti solita coppia Lautaro-Lukaku.deve fare a meno di due ...

Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Verona - Sport_Mediaset : +++ #Inter, nuovo problema per #Sensi: non ci sarà contro il Verona. Previsti controlli medici +++ - Inter : ?? | RIPARTIRE Serate così lasciano l'amaro in bocca... ?? ...ma il nostro percorso prosegue: già da domattina test… -