Dakar 2020 | Fernando Alonso prosegue l’avvicinamento | prendendo parte all’Ula-Neom Rally

Fernando Alonso alla Dakar 2020! Lo spagnolo è il primo Campione del Mondo di F1 a disputare il mitico rally raid : Dopo mesi di voci, adesso c’è l’ufficialità: Fernando Alonso sarà al via dell’edizione 2020 della Dakar con la Toyota, in quella che per lui è una nuova avventura nel Mondo dell’automobilismo a 360 gradi, oltre l’universo della F1 che gli ha dato i due titoli mondiali su Renault nel 2005 e nel 2006. Non era mai accaduto che un Campione del Mondo di F1 si cimentasse nel più famoso rally raid del Mondo, che per la ...

Fernando Alonso continua l’avvicinamento alla Dakar 2020 : parteciperà al Rally del Marocco : Prosegue il percorso di avvicinamento di Fernando Alonso verso la Dakar 2020. Il pilota spagnolo, da grande perfezionista quale è, ha deciso di sfruttare ogni occasione per fare esperienza in questo mondo e, quindi, prenderà parte al Rally del Marocco (che si disputerà tra il 3 ed il 9 ottobre) ultima prova del campionato del mondo di RallyCross Country FIA e tradizionale prova generale proprio per la Dakar. La Toyota ha confermato ...

Dakar 2020 - è arrivato il momento decisivo per Alonso : lo spagnolo pronto per l’ultimo test in Sudafrica : Il pilota spagnolo gareggerà domani nell’Harrismith 400, ultimo test prima di decidere se partecipare o meno alla Dakar 2020 E’ il momento della verità per Fernando Alonso, il pilota spagnolo infatti parteciperà domani alla Harrismith 400, una prova di raid che si svolgerà in Sudafrica nella quale non gareggerà ufficialmente, ma varrà come test per sciogliere le riserve in vista della Dakar ...