La messa in cui si prega cantando le canzoni di Beyoncé

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) Beyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoBeyonce e Jay-Z in concertoAllaalla Grace Cathedral di San Francisco partecipavano non più di 50 persone. Ma, nell’aprile 2018, tutto è cambiato: una domenica, di fedeli, ce n’erano più di 900. Un video ha documentato l’evento e, da quel momento, sono arrivate centinaia di richieste, perché quellavenisse riproposta anche in città come Los Angeles e Lisbona. Che cosa era successo di speciale? C’era stata la’s Mass, la «di», unacristiana in cui si canta la musica diKnowles-Carter, sie si riflette lasciandosi ispirare dalla vita dell’artista. A lanciare l’idea è ...

IlVispoTeresio : @rumba_magica @welikeduel Io a sei anni a una messa nel momento in cui il prete dice ecco l’agnello di dio non vede… - HARRYXBOWER : @clahahahah SONO SUCcessI DUE CASI DI CUI UNO È DI UNA SUORA STRANIERA DELLA MIA CITTÀ CHE È STATA MESSA INCINTA DA UN INFERMIERE - barbaravola : @LFacciato @a_meluzzi @reportrai3 @francescatotolo Ci aveva provato la Boldrina,bocciata all epoca,ed opla’,rieccot… -