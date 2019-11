Impiegata trovata morta in ufficio comunale trafitta da forbici | è ipotesi omicidio

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) È giallo a Zandobbio, centro del bergamasco con meno di 3.000 abitanti, per la morte di un’dell’tecnico del Comune. La donna, che si chiamava Bruna Calegari, 59 anni, è statariversa a terra, dai colleghi, alle 14 di ieri, 31 ottobre. Nessunaè esclusa, nemmeno l’, anche se gli inquirenti sono al momento cauti, in attesa di ulteriori dettagli.I medici del 118 hanno notato alcune ferite al petto e al collo, forse provocate da una forbice. I colleghi negli altri uffici non hanno sentito rumori sospetti, ma solo un tonfo. Vicino al corpo dell’c’era una scaletta con alcune gocce di sangue. Per questo la Procura ha disposto l’autopsia.In mattinata la donna aveva avuto una discussione con un altro dipendente. Su quest’ultimo non sono però emersi sospetti particolari. I ...

