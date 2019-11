I baffi più iconici e sexy di ieri e oggi in onore di #Movember

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Brad PittClarke GableKit da barba edi TekLuca ArgenteroCera dadi GoldenBeardsBurt ReynoldsEuphoria, cera per capelli edi Dott. SolariCera perdi Antica Barberia CollaHenry CavillTom SelleckRegolatore barba eiStubble di BaByliss for menFreddie MercuryOlio viso & Barba Lunga di L'Oréal Paris Men ExpertGentleman Grooming Wax di got2b The WeekndChris EvansCoconut oil di BaiobayBalsamo per barba di BulldogLionel RitchieSchiuma da barba Accordo di Ebano di L'ErbolarioJames FrancoHulk HoganPettinino perdi Edwin JeggerMichele MorroneMark RuffaloOneblade Face + Body di PhilipsKit HaringtonSam ElliottRegolabarba Styler di GilletteEddie MurphyMr. Coppola shampoo di Aldo CoppolaMilo VentimigliaColore per barba di Renée BlanchePrinceCera perdi ProrasoLuca ArgenteroRobert Downey Jr.Forever Sharp di RowentaMarco BocciCera perdi Mr. ...

FRBiomedica : ??Gli studenti di #Fisioterapia partecipano alla campagna della 'Più baffi, più barbe, meno #tumori'. ?? Condividi a… - pan_wrestling : ?????? ???? ???????????????? Come ogni anno, novembre si legge #movember. Portare dei baffi dal 1 al 30 di novembre avrà un sig… - AristarcoScann1 : Si avvicina il NATALE: Berlusconi assomiglia ogni giorno di più ad un tacchino mentre Salvini si lecca i baffi! -