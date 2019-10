Video Benevento Cremonese | 2-0 | | highlights e gol Coda e Improta decidono il match

Diretta Spezia Benevento/ Streaming Video DAZN : nessun pareggio nei precedenti : Diretta Spezia Benevento Streaming video DAZN : testa a testa, orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata di Serie B.

DIRETTA SPEZIA BENEVENTO/ Video streaming DAZN : l'arbitro sarà Valerio Marini : DIRETTA SPEZIA BENEVENTO streaming Video DAZN : l'arbitro , orario, quote e risultato live del match valevole per la settima giornata di Serie B.

Diretta Pordenone Benevento/ Streaming Video DAZN : Tommaso Pobega già determinante : Diretta Pordenone Benevento Streaming video DAZN : probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la quinta giornata di Serie B.

Diretta/ Benevento Cosenza - risultato finale 1-0 - Video DAZN : decisivo Armenteros! : Diretta Benevento Cosenza streaming video DAZN : risultato live del match della quarta giornata del campionato di Serie B. Si va in campo in questi minuti.

DIRETTA/ Benevento Cosenza - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : Sau manda alto : DIRETTA Benevento Cosenza streaming video DAZN : risultato live del match della quarta giornata del campionato di Serie B. Si va in campo in questi minuti.

DIRETTA/ Salernitana Benevento - risultato 0-2 - streaming Video e tv : in gol Viola e S : DIRETTA Salernitana Benevento , risultato live 0-0, streaming video e tv: prende il via la partita dell'Arechi, Monday Night nella 3giornata della Serie B.

DIRETTA SALERNITANA BENEVENTO/ Streaming Video e tv : gli episodi storici del derby : DIRETTA SALERNITANA BENEVENTO Streaming video e tv: quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della Serie B. I precedenti storici .

Benevento - festa per i 90 anni della Strega : show in piazza Castello [FOTO e Video] : Novanta anni di passione e di amore. Il Benevento festeggia il suo compleanno nella centralissima piazza Castello alla presenza di una miriade di tifosi. Un grande palco tutto rigorosamente giallorosso ha ospitato i principali protagonisti di questi novanta anni. Dai campi di terra battuta della serie D fino a calcare due anni fa i palcoscenici della serie A. Il presidente Oreste Vigorito ha ringraziato tutti per l’apporto e per il ...