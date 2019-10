Auto aziendali | possibile stangata in manovra | aumenterebbero tasse per i dipendenti

Tassa su Auto aziendali in manovra vale 500 milioni - ma è già partita la corsa a rivederla : vale 513 milioni la stretta sulle auto aziendali che il governo vuole inserire in manovra. La norma, contenuta nella bozza, interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che oggi concorrono alla formazione del reddito per il 30% del loro valore e che invece, a partire dal prossimo anno saranno Tassate per l’intero valore. Lo sconto rimarrà per i veicoli in uso ad “agenti e rappresentanti di commercio”. ...

Manovra - torna piena rivalutazione per le pensioni tra 1.500 e 2mila euro. Stretta sulle Auto aziendali. Le novità dell’ultima bozza : torna la piena rivalutazione per le pensioni tra i 1.500 e i 2mila euro, quelle cioè tra tre e quattro volte il minimo. A prevederlo è l’ultima bozza della legge di Bilancio, risultato dei vertici di maggioranza che si sono tenuti martedì e mercoledì a Palazzo Chigi. Sul fronte dei nuovi balzelli, nel testo c’è una Stretta sulle auto aziendali: lo sconto al 30% del valore (ai fini fiscali) di auto e ciclomotori concessi in uso ...

Manovra : aiuti alle famiglie - partite Iva e affitti. Stretta sulle Auto aziendali : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della Manovra in 93 articoli.