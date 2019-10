GWENT | The Witcher Card Game sbarca su dispositivi iOS

GWENT : Iron Judgment è la nuova espansione del gioco di carte ispirato a The Witcher : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED annuncia la terza espansione del gioco di carte GWENT , chiamata Iron Judgment .Incentrata sul ritorno di Re Radovid V e su alcune delle più grandi battaglie della storia di The Witcher , Iron Judgment introdurrà 80 nuove carte , potenziando tutte le fazioni di GWENT . L' espansione fornirà ai giocatori nuovi strumenti per guerreggiare, tra cui la meccanica Armatura, nuove parole chiave e abilità.Prima ...

GWENT : The Witcher Card Game sta per invadere i dispositivi iOS : GWENT: The Witcher Card Game di CD PROJEKT RED, creatori della saga di The Witcher e di Cyberpunk 2077, arriva su iOS! GWENT è un gioco di carte tattico e veloce in cui due eserciti si scontrano sul campo di battaglia, dove l'abilità è la tua arma migliore. Vi lasciamo al comunicato ufficiale che svela un nuovo trailer e la data di lancio. I giocatori possono prenotare il gioco su AppStore a partire da ora e ottenerlo immediatamente all'uscita ...