Permessi premio anche ai mafiosi ergastolani che non collaborano

?Ergastolo - Consulta apre a Permessi premio per mafiosi e terroristi : La mancata collaborazione con la giustizia non impedisce i permessi premio purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte...

Corte Costituzionale : possibili Permessi premio anche per mafiosi e terroristi : La Consulta dice sì alla concessione di permessi anche ai detenuti condannati al massimo della pena che non collaborano con la giustizia

Consulta apre a Permessi premio per ergastolani per mafia : "Purché non ci siano più legami con la criminalità" : Il detenuto che sta scontando l’ergastolo, anche se per i reati più gravi, ha diritto ad ottenere permessi premio, anche se non collabora con la giustizia. Purché ci siano elementi che escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo sulla questione dell’ergastolo ostativo.La misura vagliata dalla Consulta - contenuta nell’articolo 4 bis - ...

La Corte Costituzionale : sì ai Permessi premio anche per mafiosi e terroristi : La Consulta dice sì alla concessione di permessi anche ai detenuti condannati al massimo della pena che non collaborano con la giustizia

Ergastolo ostativo - per la Consulta è incostituzionale : “Sì a Permessi premio anche in assenza di collaborazione” : La Corte costituzionale ha bocciato l’Ergastolo ostativo. “La Corte – si legge in una nota – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale ...

Bruciata viva dall’ex a 16 anni - il papà scrive al presidente Mattarella : «Permessi premio al killer - lo Stato ci ha abbandonati» : Amaro sfogo da parte del padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne Bruciata viva dal fidanzato nel maggio di sei anni fa a Corigliano (Cosenza). L’uomo ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere giustizia. Il killer, condannato a 18 anni e sette mesi di carcere, ha già potuto godere di tre permessi premio quest’anno. E nella sua lettera Mario Luzzi dice di sentirsi abbandonato dallo Stato. «A marzo 2016 ...

Lo sfogo del papà di Fabiana - 16enne bruciata viva : "Basta Permessi premio al killer" : La rabbia del papà di Fabiana Luzzi, uccisa dal fidanzato a Corigliano Calabro: "Ho saputo che quest'anno già tre volte ha...

Uccise guardia - a lui 5 Permessi premio : 17.15 Da quando è detenuto, il giovane condannato a 16 anni e mezzo per l'uccisione del vigilantes Franco Della Corte davanti alla metro a Napoli nel marzo 2018, ha già avuto 5 permessi premio. L'ultimo,il 26 luglio scorso,quando gli è stato concesso un permesso di tre ore per festeggiare il suo 18esimo compleanno in una sala parrocchia: le foto scattate e postate sui social hanno indignato i familiari della vittima. Un altro permesso gli è ...