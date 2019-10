Figlio di Grillo indagato | madre sentita in Procura a Tempio Pausania

Figlio di Grillo indagato per stupro. La madre : "Non ho sentito nulla" : Giorgia Baroncini La moglie del comico genovese si è presentata in Procura a Tempio Pausania dove è stata sentita come persona informata sui fatti "Non ho sentito nulla. Dormivo". È quanto dichiarato da Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, il 19enne indagato con tre amici per il presunto stupro di una studentessa a Porto Cervo. La donna si è presentata in Procura a Tempio Pausania dove è stata sentita come persona ...

La madre di Ciro - il Figlio di Grillo accusato di stupro : "Non ho sentito nulla. Dormivo" : La moglie di Beppe Grillo, Parvin Tadjk, madre di Ciro, il 19enne accusato con tre amici del presunto stupro di una studentessa di 19 anni quest’estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è comparsa ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari), convocata come persona informata dei fatti dal procuratore Gregorio Capasso. “Non ho sentito nulla. Dormivo”, ha dichiarato la donna, secondo quanto riporta Repubblica. La sera ...

Studentessa stuprata - indagato il Figlio di Beppe Grillo. Interrogata la madre del ragazzo : Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, il giovane di 19 anni accusato insieme a tre coetanei di aver violentato una Studentessa di 19 anni la scorsa estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è stata convocata ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari) come persona informata dei fatti.Continua a leggere

Mastella contro Beppe Grillo : "Via il voto agli anziani? Se i giovani sono come gli amici di suo Figlio..." : Dopo Paolo Becchi è Clemente Mastella a criticare il fondatore del Movimento Cinque Stelle e la sua ultima proposta: "Grillo ha dichiarato che bisogna togliere il voto agli anziani. Spero stia scherzando, altrimenti siamo alla follia. E poi se penso ai giovani che frequentavano il figlio di Grillo e

Sgarbi contro la Gruber : 'Parlato tanto del Figlio di Salvini - poco di quello di Grillo' : Vittorio Sgarbi, nel giorno in cui sono stati tagliati 345 parlamentari, si è scagliato contro il Movimento Cinque Stelle. Senza mezzi termini ha definito i grillini falsi, ipocriti ed illegittimi, poiché macchiatisi della colpa di aver ''stuprato'' il Parlamento con il ricatto del "voto palese" sulla riduzione dei deputati senatori, muovendosi allo stesso modo in cui Benito Mussolini scelse di tagliare il numero dei rappresentati del popolo ...

Taglio eletti - Sgarbi ai 5 stelle : “State stuprando il Parlamento - ricattate come Mussolini”. E tira in ballo il Figlio di Grillo : “Per tenere in piedi un governo illegittimo, si concede a una banda di parlamentari di fare uno stupro di questo Parlamento, uno stupro che ricorda quello che è avvenuto nella casa dove Grillo ha riunito le forze politiche…”. Sono le parole in Aula di Vittorio Sgarbi, del gruppo Misto, poco prima del voto che dovrebbe dare il via libera alla riforma della Costituzione che riduce il numero di deputati e senatori. Il riferimento ...

Beppe Grillo - il Figlio Ciro indagato : al vaglio video e fotografie della serata. Ora si cerca il tassista : Ci sono novità sul caso di presunto stupro avvenuto a Porto Cervo, in Costa Smeralda, e che vede tra gli indagati anche il figlio del garante del M5s Beppe Grillo, Ciro. Secondo quanto riportato sul Corriere della Sera, i periti della Procura di Tempio Pausania e la difesa hanno esaminato il contenu

Studentessa stuprata - indagato il Figlio di Beppe Grillo : perquisita la villa di famiglia : È stata perquisita la casa di Beppe Grillo in Costa Smeralda, dove si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nel quale risulta coinvolto il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, Ciro, e tre dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. I militari hanno filmato e fotografato tutti i passaggi e gli ambienti del residence per verificare la veridicità della denuncia della presunta vittima, una Studentessa di ...

Il Figlio di Beppe Grillo indagato per stupro : sopralluogo nella villa in Sardegna : sopralluogo degli inquirenti nella villa di Beppe Grillo, a Porto Cervo, dove a metà luglio si sarebbe consumata una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa 19enne di origine scandinava. Dello stupro sono accusati il figlio, Ciro Grillo, e i suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti tra 19 e 20 anni.Magistrati, investigatori e legali della difesa - Barbara Raimondo, Gennaro Velle, Paolo ...

Il Figlio di Grillo indagato per stupro : sopralluogo nella villa a Porto Cervo : Gli accertamenti nel residence in Costa Smeralda sono effettuati nel primo pomeriggio dal procuratore di Tempio Gregorio Capasso. Ciro Grillo e i suoi amici accusati di stupro su una studentessa 19enne di origine scandinava. "RapPorto consenziente" dicono i legali dei ragazzi.Continua a leggere

Vittorio Sgarbi e il Figlio di Grillo indagato per stupro - la bomba in aula : "Perché Di Maio è ministro" : C'è spazio anche per le insinuazioni, pesantissime e privatissime, di Vittorio Sgarbi nel giorno della fiducia alla Camera. Durante le dichiarazioni di voti, il deputato eletto con Forza Italia, oggi nel Gruppo Misto, attacca frontalmente Luigi Di Maio: "È stato fatto ministro (degli Esteri, ndr) pe

Perquisita la villa di Beppe Grillo dopo le accuse al Figlio : I Carabinieri hanno perquisito la villa di Beppe Grillo che si trova a Marina di Bibbona e hanno sequestrato lo smartphone del figlio Ciro, indagato con altri tre amici per un presunto stupro di gruppo ai danni di una modella che sarebbe avvenuto, però, in un'altra villa, sempre di Grillo, quella di Porto Cervo, in Sardegna.Il motivo per cui la perquisizione è avvenuta nella toscana villa Corallina è perché il ragazzo 19enne attualmente si ...

Accuse di stupro al Figlio di Beppe Grillo - perquisita la villa di famiglia a Marina di Bibbona : Continua l'inchiesta sul presunto stupro di gruppo ai danni di una studentessa di 19 anni italo-norvegese, nel quale risulta coinvolto il figlio di Beppe Grillo, Ciro. Secondo indiscrezioni, sarebbe stata perquisita lo scorso 29 agosto anche villa Corallina, il rifugio estivo del comico oltre che sede degli incontri del Movimento 5 Stelle. Sequestrato il cellulare del ragazzo, che con i suoi amici continua a respingere le Accuse.Continua a ...

Accuse di stupro al Figlio di Grillo - perquisita la villa del fondatore M5s a Marina di Bibbona : I carabinieri hanno sequestrato il telefonino di Ciro, in cui sarebbe registrato il video della presunta violenza sessuale