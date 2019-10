Fonte : forzazzurri

(Di domenica 20 ottobre 2019)in? Non mi stupirebbe che ci fosse qualche cambio di gerarchia già all’Europeo La redazione di gonfialarete.com ha chiesto un parere sulla prestazione di Alex, portiere del Napoli, contro il Verona e sulle prospettive del ragazzo a Dino, Campione del Mondo 1982 nonché ex saracinesca del club azzurro. Dinosu, Buffon e: Tra le parate messe in atto consecutivamente daieri, secondo lei qual è stata la più difficile? “Per me la prima. In realtà anche la seconda è stata molto valida. Erano entrambi interventi ravvicinati. Nel terzo caso, invece, la palla gli è stata praticamente tirata addosso”.sembra in ballottaggio con Gollini dell’Atalanta per un posto agli Europei: chi meriterebbe la convocazione? “In effetti per adesso le gerarchie non sono ancora molto chiare. Però credo chepartadi ...

Enzovit : Zoff su Meret: ”In Nazionale parte sullo stesso livello di Donnarumma e Sirigu” - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Zoff su #Meret: 'Anche in #Nazionale può giocarsela. Sulle parate di ieri...' - marcopiccari1 : #Meret pazzesco!! Zoff ripete spesso che è uno dei migliori portieri italiani. Chissà che dirà dopo questo triplice… -