Tutti i numeri di Arek Milik – Un gol ogni 141 minuti dal 2013

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 20 ottobre 2019)– Analizzando i dati raccolti dal sito specializzato WhoScored,è un vero killer d’area di rigore.– Il polacco, da quando vestiva la maglia del Leverkusen, ha giocato tra campionato e nazionale ben 10745mettendo a segno 76 gol. Totalizzando 186 presenze, i 76 gol si tramutano statisticamente in un gol2 partite,due presenze per essere precisi. Per 16 volte è stato uomo partita e tira in porta 2,3 volte a partita con una percentuale di realizzazione altissima nonostante abbia, nel recente passato, sprecato occasioni clamorose all’interno dell’area piccola. Il suo record di gol stagionali è 22, l’ha raggiunto con la maglia dell’Ajax nella stagione 2015/2016, prima di vestire la maglia azzurra del Napoli. Nei 2853della stagione ha segnato 21 gol in campionato ed uno in Europa ...

