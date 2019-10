“Fatevene una ragione”

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il chief of staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, ha confermato giovedì in quaranta minuti di conferenza stampa che il presidente Donald Trump ha congelato 391 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina per convincerla a investigare i democratici americani, cioè i suoi rivali politici. Trump

