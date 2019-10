F1 | dubbi sul motore Ferrari! Alcuni avversari chiedono spiegazioni | c’è olio

Francia-Turchia - ministro boicotta la partita : dubbi anche sulla finale di Champions : Tensione sempre più alta in vista della partita di oggi Francia-Turchia, valida per le qualificazioni agli Europei 2020, partita a rischio scontri per questioni politiche. Il ministro francese degli Esteri Jean Yves Le Drian ha rinunciato ad assistere alla partita dopo l’avvio dell’offensiva turca contro le posizioni curde nel nordest della Turchia. “Stasera si gioca Francia-Turchia e sara’ una partita di calcio a ...

Salva-governo o scassa-sinistra?Tutti i dubbi sull'alleanza Pd-M5s : Adesso Zingaretti rompe gli indugi, fa un altro passo avanti nel rapporto fra Pd e M5S puntando a trasformare l’attuale patto in una “alleanza organica” fra i due partiti al governo Segui su affaritaliani.it

Rosy Abate - dubbi sulla terza stagione : Giulia Michelini sembrerebbe non voler continuare : Mancano poche ore alla messa in onda dell'ultima attesissima puntata di Rosy Abate 2, la serie Tv che in queste settimane ha regalato ottimi ascolti a Mediaset. Se gli addetti ai lavori e gran parte degli attori del cast sono propensi ad un'eventuale terza stagione, Giulia Michelini ha ribadito in varie occasioni di non essere dello stesso parere. La presa di posizione della protagonista, potrebbe spingere gli sceneggiatori a spostare ...

The Office come Will & Grace? dubbi sull’ipotesi di un revival per la serie comica con Steve Carell : Nel decennio che più di tutti si va caratterizzando per la produzione di revival, reboot, film celebrativi ed operazioni nostalgia di varia forma e qualità, potrebbe unirsi alla lista dei titoli ripescati dal passato anche quello di The Office. L'ipotesi di un ritorno della celebre sit-com americana con Steve Carell è ben vista da NBC, che non fa mistero della sua disponibilità a metterlo in cantiere quanto prima, ma sono le resistenze del ...

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi : “spettacolo? Marquez vince lottando! E sul futuro…” : Ezpeleta pronto a migliorare sempe più la MotoGp: le parole del Ceo Dorna nel corso del Festival dello Sport E’ in corso il Festival dello Sport: quattro giorni dedicati interamente al mondo dello sport, a Trento. Oggi sono stati protagonisti gli uomini del mondo a due ruote, tra cui Ezpeleta e Loris Capirossi. Il Ceo della Dorna ha parlato del fantastico mondo della MotoGp, dello spettacolo che ogni stagione riesce a regalare e ...

Tutti i dubbi sul caso Servizi-Barr"Prassi irrituale - scontro tra 007" : Tutti i dubbi sul caso 007-Barr Incontri? Non sono prassi rituale Parla l'ex capo analisi dell'intelligence Segui su affaritaliani.it

Verde e viabilità : i dubbi dei residenti sul nuovo San Siro : Non mancano i dubbi dei cittadini del quartiere San Siro per quanto riguarda il progetto di riqualificazione dell’area e del nuovo stadio. Problemi che i residenti hanno esposto nel corso dell’incontro con Inter e Milan avvenuto ieri presso la sede del Municipio 7 a Milano. L’intervento più corposo è stato quello di un comitato di […] L'articolo Verde e viabilità: i dubbi dei residenti sul nuovo San Siro è stato ...

MotoGp - la clamorosa ammissione di Lorenzo : “ho avuto dei dubbi sulla mia carriera e l’ho detto alla Honda” : Lo spagnolo ha tracciato un bilancio della propria stagione, ammettendo di aver pensato al ritiro per qualche giorno Una stagione tribolata, resa ancora più complicata dagli infortuni che non gli hanno dato tregua nell’arco dell’intero Mondiale. Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda, una moto progettata per un altro pilota e a cui ha dovuto adeguarsi senza poter incidere. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ...

dubbi di BankItalia sulle coperture "Lotta all'evasione - ricavi incerti" : Un’evasione secondo l'Istat ancora alta che secondo le cifre ufficiali fornite dalla Nota di aggiornamento al Def corrono, nel triennio 2014-2016, a circa 109,7 miliardi, cifre che però sarà difficile mettere sotto i radar e aggredire per far saltar fuori solo 7 miliardi di coperture per la prossima legge di bilancio. Dopo che già nella maggioranza di governo Segui su affaritaliani.it

Il pasticcio di Trump in Siria e i dubbi sulla manovra del governo Conte : Donald Trump decreta la morte di qualche decina di migliaia di persone e la fine di popoli come quello curdo. Con il suo solito stile rivoltante e con il modo di trattare la politica internazionale a metà tra la litigata al semaforo e le acrimonie familiari tra eredi malContenti ha stabilito il riti

CorSport : Doveri da 7. Un dubbio sulla trattenuta Izzo-Ghoulam : Il Corriere dello Sport giudica più che positiva la prestazione in Torino-Napoli di Doveri. Ottima la sua direzione di gara per Torino-Napoli, tanto da meritare un 7 pieno. Bravissimo a cogliere “la furbata di Izzo” che dà un calcetto a Ghoulam e cerca di farlo passare per fallo in area. “Siamo quasi ai limiti della simulazione (cerca comunque di ingannare l’arbitro)” Bravo e coraggioso anche Passeri, suo assistente, nel segnalare immediatamente ...

Probabili formazioni Atalanta Shakhtar/ Quote - dubbi sulle fasce per Gasperini : Probabili formazioni Atalanta Shakhtar, Quote e ultime notizie per la partita di Champions League, seconda giornata a San Siro. I dubbi di Gasperini.