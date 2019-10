Hong Kong to Vietnam Race | Jovanotti e Soldini compagni di regata

Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets che aveva appoggiato le proteste di Hong Kong : LeBron James, uno dei più forti giocatori di sempre di basket NBA, oggi ai Los Angeles Lakers, è intervenuto su una questione di cui si parla da giorni negli Stati Uniti e che ha già avuto conseguenze molto rilevanti sul

La BlizzCon rischia di essere invasa da protestanti per la questione Hong Kong e Blitzchung : Blizzard si trova alle prese con una gatta da pelare di dimensioni mastodontiche e alcune presunte iniziative come i ban dai forum per 1000 anni non fanno che esasperare una situazione che potrebbe rivelarsi esplosiva in vista della BlizzCon.La questione Blitzchung ha spinto parecchi giocatori a organizzarsi per dare vita a delle vere e proprie proteste in vista del grande evento che si terrà nel weekend di inizio novembre. Il gruppo Fight for ...

Xi avverte Hong Kong e Tibet : "Separatisti saranno fatti a pezzi" : Pechino “romperà le ossa” ai separatisti. Non lascia spazio a interpretazioni il presidente cinese Xi Jinping, che dal Nepal lancia un avvertimento minaccioso a chi, da Hong Kong al Tibet, sta provando a separarsi dalla Cina. Non nomina nessuno direttamente, ma le parole di Xi arrivano in una fase di molteplici spinte indipendentiste nel gigante asiatico. “Chiunque si dedichi al separatismo in qualsiasi parte della ...

Jovanotti - dopo il tour si imbarca per la Hong Kong to Vietnam Race. Soldini : “L’ho arruolato come marinaio - lo farò lavorare” : Per qualche giorno Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, abbandonerà la chitarra e vestirà i panni da marinaio. Il cantante è pronto a salpare a bordo del Multi 70 Maserati nella nona edizione della Hong Kong to Vietnam Race, al via mercoledì, a fianco dell’amico e skipper Giovanni Soldini. “Il grande navigatore, e mio amico, mi ha preso nel suo equipaggio – scrive Jovanotti su Instagram -. Sarò grinder, cioè quello che frulla ...

Jovanotti ad Hong Kong : la sua testimonianza della protesta che anima la regione in questi giorni : Jovanotti si è trovato immerso in una delle tantissime proteste che a Hong Kong fanno per l’indipendenza dal governo cinese. Così è diventato un involontario reporter che ha documentato la manifestazione incredibilmente lunga, come non ne aveva mai viste. Quando hanno visto che stava filmando, gli hanno chiesto di non riprendere i volti, peraltro coperti da mascherine, per evitare il riconoscimento facciale della polizia cinese. Ha anche ...

Volevano volare per Hong Kong con 2 - 8 mln di euro - 3 denunciati : Un tesoretto di due milioni e 800 mila euro avvolti in carta da giornale e da pacchi. Singolare 'bagaglio' quello di tre cittadini di origine cinese, in procinto di lasciare l'Italia alla volta di Hong Kong, intercettati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma con la collaborazione di personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. Agli occhi dei militari del Gruppo di Fiumicino e dei ...

Blizzard starebbe bannando per 1000 anni utenti del forum che discutono di Hong Kong : Affrontare il tema Hong Kong potrebbe essere molto pericoloso sui forum Blizzard in questo momento molto delicato per la compagnia.Come possiamo vedere dalle testimonianze comparse in rete, alcuni utenti dei forum ufficiali sarebbero stati bannati per ben 1000 anni e a quanto sembra la causa sarebbe proprio l'aver parlato di quanto sta accadendo a Hong Kong. Si tratta solo dell'ennesimo caso di censura dopo quanto successo al giocatore ...

Vela – Hong Kong to Vietnam Race : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini alla 9ª edizione : Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono pronti per la 9a edizione della Hong Kong to Vietnam Race. La regata partirà il 16 ottobre alle 11.10 ora locale. A bordo di Maserati Multi 70 con Giovanni Soldini un equipaggio di 6 persone tra cui Lorenzo Jovanotti Cherubini Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini sono pronti a partecipare alla 9a edizione della Hong Kong to Vietnam Race, organizzata dal Royal Hong Kong Yacht Club. La regata ...

Google ha eliminato dal suo store un gioco sulle proteste di Hong Kong : The Revolution of Our Times, il gioco rimosso dal Play store di Google (screenshot della cache del sito) Google ha rimosso da Play store The Revolution of Our Times un gioco che secondo, il rapporto del Wall Street Journal, era legato alle proteste in atto ad Hong Kong. La notizia arriva poco dopo che Apple ha compiuto la stessa manovra con un’applicazione di crowdsourcing, usata dai manifestanti per comunicare gli spostamenti delle forze ...

League of Legends - Riot Games precisa : "Nessuno vuole vietare agli altri di dire Hong Kong" : Sembra che le polemiche attorno alle rivolte di Hong Kong non si stiano placando, anzi, tutto il contrario. Come ormai vi sarà noto, Blizzard si trova nell'occhio del ciclone dopo che la società ha deciso di sospendere un giocatore di Hearthstone che ha dichiarato durante una diretta streaming di appoggiare la protesta che sta avvenendo ad Hong Kong.In favore del giocatore è arrivato il sostegno non solo di molti giocatori, ma anche di società ...

La favola delle corporation progressiste finisce (male) a Hong Kong : Roma. La liberale Nba si è avvitata in modo imbarazzante intorno a un tweet in favore dei manifestanti di Hong Kong, Apple ha fatto un inchino rituale al regime cinese ritirando una app che traccia i movimenti della polizia nella città semiautonoma in rivolta, la Activision Blizzard ha cacciato un g

Mei di Overwatch diventa un simbolo della protesta di Hong Kong : La notizia di Blizzard che ha preso provvedimenti verso Chung "Blitzchung" Ng Wai, giocatore di Hearthstone, in seguito alle sue dichiarazioni a favore della protesta di Hong Kong, ha fatto il giro del mondo. I post che hanno criticato Blizzard sono stati pubblicati sia su Reddit che su Twitter e di questo incidente ne hanno parlato persino i politici di entrambe le fazioni, per non parlare di Epic Games che ha dichiarato che ai suoi giocatori ...

Apple e le proteste di Hong Kong - cos’è rimasto del “Think different” : Da qualche mese migliaia di persone scendono quotidianamente in piazza a Hong Kong, per protestare contro i progetti cinesi di maggior controllo sulla città-Stato. Le manifestazioni sono andate avanti anche in questi giorni, sebbene l’attenzione si sia concentrate più che altro sugli effetti collaterali della protesta. Dopo che il general manager degli Houston Rockets, squadra di Nba, ha espresso in un tweet la sua solidarietà ai manifestanti, ...

Apple ha rimosso la bandiera di Taiwan dagli emoji disponibili a Hong Kong : Secondo quanto scrivono il blog Hiraku e il sito Hong Kong Free Press, Apple avrebbe rimosso la bandiera di Taiwan tra gli emoji disponibili a Hong Kong e Macao, le due regioni amministrative speciali della Repubblica Popolare Cinese. Con l’aggiornamento del software