Allenarsi e fare troppo sport ci affatica e ci rende più impulsivi

(Di lunedì 14 ottobre 2019)? Occhio potrebbe essere dannoso.attività fisica fa bene, anche se se inizia tardi. È un mantra e persino i dottori lo prescrivono ormai. Il fitness fa bene all’umore, fa bene al nostro organismo e riduce quasi del 30% la mortalità per tutte le cause. Se la fate regolarmente siete sulla strada della longevità e del benessere. Tuttavia anche ilstroppia e, quando lo sforzo diventa eccessivo, a risentirne potrebbe essere non soltanto il fisico, ma anche la mente. È quello che afferma uno studio francese pubblicato sulla rivista Current Biology, che ha dimostrato che nel caso di un’attività fisica molto intensa e prolungata, come quella di unoagonistico, il cervello mostra un risentimento in termini riduzione dell’attività di alcuni circuiti neuronali. In altre parole, si stanca e ha una performance ...

