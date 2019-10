News Uomini e Donne | ex di Ivan Gonzalez sbotta | “Vai a dormire!”

Uomini e Donne News : Irene - silenzio rotto su Luigi. La verità sulla crisi : Uomini e Donne News, Luigi e Irene: la Capuano rompe il silenzio sulla situazione ‘delicata’ con Mastroianni. La confessione dell’ex corteggiatrice Da diversi giorni i fan di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia sbocciata a Uomini e Donne, si chiedono che cosa stia succedendo all’interno della relazione. In molti hanno sussurrato addirittura di una rottura […] L'articolo Uomini e Donne News: Irene, silenzio ...

Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono rivisti, ma qualcosa non torna Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. Anzi no, stanno ancora insieme. In questi giorni si sono rincorse le voci di una rottura tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, così come si sono rincorse

Quella andata in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2019, è stata una puntata senz'altro particolare di Uomini e donne, in quanto in studio si è verificato un evento piuttosto singolare: parliamo dell'abbandono del trono da parte di SARA TOZZI. Stando alle parole di Maria De Filippi, ribadite successivamente anche dalla ormai ex tronista, la TOZZI non avrebbe del tutto dimenticato la sua precedente relazione e quindi – data l'impossibilità di

Rosa Perrotta parla di un suo momento difficile: "Stanchezza psicologica" Avere un figlio non è facile: la vita viene rivoluzionata prima, durante e soprattutto dopo quell'evento miracoloso che si chiama nascita. Ne sa qualcosa, ultimamente, Rosa Perrotta che ha dato alla luca Domenico, il figlio che ha avuto dal compagno Pietro Tartaglione. I due si sono conosciuti in un luogo mariano, Uomini e Donne, e da allora condividono

Uomini e Donne news, Giulia Quattrociocche si svela sul suo percorso e sull'interesse che prova verso Alessandro e Daniele Giulia Quattrociocche si svela in un'intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelando cosa pensa realmente dei corteggiatori che sta conoscendo. La tronista ammette di provare qualche dubbio su qualcuno e di avere invece delle sicurezze da

Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: è scontro senza esclusione di colpi. Tra i due ex volano gli stracci Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, scoppia la lite sui social. Un botta e risposta che ha assunto contorni tragicomici, terminato con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto il verso della

Eleonora Rocchini di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo l'incidente Eleonora Rocchini, nella notte tra Venerdì e Sabato, è stata coinvolta in un incidente stradale. Per fortuna le notizie circolate on line immediatamente dopo l'accaduto hanno escluso il peggio. E dopo nemmeno 3 giorni, Eleonora Rocchini di Uomini e Donne è tornata in possesso dei suoi profili social per rivelare le sue sensazioni sul momento: "L'incidente è

Uomini e Donne news: Clarissa e Federico aspettano un figlio Cicogna in volo a Uomini e Donne. L'ex tronista Clarissa Marchese è incinta dell'ex corteggiatore Federico Gregucci. A quattro mesi dal matrimonio, i Marchesucci – così come vengono chiamati affettuosamente dai fan – sono in attesa del primo figlio. L'annuncio è arrivato direttamente da Clarissa

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano come va avanti la loro storia? C'è aria di crisi? Arriva la verità Luigi Mastroianni e Irene Capuano formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due sono sempre apparsi innamoratissimi e super affiatati ma sfortunatamente sembra che le cose siano un po' cambiate.

Uomini e Donne news, la tronista Sara Tozzi dice addio al programma. Le novità dell'ultima registrazione Una grande sorpresa nell'ultima registrazione del trono Classico di Uomini e Donne. La neo tronista Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il programma. E pensare che l'intesa con Javier Martinez, prima tentatore di Temptation Island e poi corteggiatore nello

Uomini e Donne, Jara e Nicola genitori: è nato Tommaso Jara e Nicola sono diventati genitori. Sono i canali social di Uomini e Donne ad aver annunciato l'arrivo del piccolo Tommaso. La coppia nata all'interno dello studio del Trono Over ha finalmente potuto dare il benvenuto al piccolino di casa. I due sono stati ospiti

La seconda settimana di programmazione di Uomini e donne è appena iniziata e, come spesso succede, si parte dalle vicende del Trono Classico. Il primo argomento trattato è legato alla tronista Giulia Quattrociocche, che prima seleziona alcuni ragazzi da portare eventualmente in esterna e poi, per capirne le personalità anche grazie alla complicità della redazione, decide di riprenderli con una telecamera nascosta. In questo frangente, da casa e

Uomini e Donne News, Raffaella Mennoia torna sulla bufera estiva: nuove dichiarazioni Dopo un'estate che l'ha vista coinvolta in una torrida polemica, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Temptation Island e a Uomini e Donne, ha rallentato con i social, decidendo di spendersi di meno sulle piattaforme web. Troppa cattiveria, troppo rancore,

news Uomini e Donne, Nicola Balestra e Jara Gaspari Nicola Balestra e Jara Gaspari oggi avranno senz'altro emozionato il pubblico a casa e anche quello in studio con la loro storia d'amore perché – come forse saprete – nonostante le tante difficoltà i due stanno per diventare genitori. Si tratta di una bellissima notizia che