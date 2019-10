Il Segreto | spoiler 15 e 16 ottobre | Juanote smaschera la Ramos | Francisca salva Adela

Il Segreto - spoiler 13 e 14 ottobre : Maria riceve una lettera d'addio da Roberto : Sorprendenti colpi di scena accadranno nei prossimi giorni ad Il Segreto. Nelle puntate trasmesse domenica 13 e lunedì 14 ottobre dalle ore 16:10 su Canale 5, Isaac Guerrero lascerà momentaneamente Puente Viejo, mentre Maria Castaneda riceverà notizie da Roberto Sanchez, ovviamente ingannevoli, visto che l'uomo è stato ucciso da Francisca. Infine Prudencio Ortega accetterà di prestare i soldi a Severo su ordine di Francisca Montenegro. Il ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Matias e Alicia si danno un bacio appassionato : La soap opera iberica Il Segreto è sempre in grado di far rimanere i telespettatori con il fiato sospeso. Nelle puntate spagnole attuali una storica coppia è entrata in crisi già da qualche settimana. Tutto è accaduto dopo un salto temporale di 4 anni che ha segnato il ritorno in scena di Matias Castaneda nel momento sbagliato. Il nipote di Raimundo Ulloa, dopo aver trascorso parecchio tempo dietro le sbarre del carcere, ha trovato la moglie ...

Il Segreto spoiler 12 ottobre : Gracia arriva a sorpresa in paese con la piccola Belen : Oggi alle 15:20 circa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della soap opera Il Segreto. Stando alle anticipazioni, la bottegaia Dolores sarà impaziente di poter vedere per la prima volta la nipote. Purtroppo però Marcela Del Molino e Consuelo le daranno una brutta notizia, infatti riporteranno che Gracia ha deciso di posticipare la partenza e il conseguente rientro a Puente Viejo Gracia torna a Puente Viejo senza avvertire la ...

Il Segreto - spoiler 14-15 ottobre : Juanote sbugiarda Antolina : Proteste, segreti svelati e gesti inaspettati, sono queste le caratteristiche presenti nelle anticipazioni de Il Segreto dei giorni 14 e 15 ottobre. Ne vedremo delle belle, con donna Francisca che placherà gli animi infuocati dei sovversivi ed aiuterà Adela a fronteggiarli. Maria riceverà una lettera da Cuba, mentre Isaac si metterà sulle tracce del vero padre del bambino che Antolina portava in grembo. Solo in questo modo, il falegname potrà ...

Il Segreto - spoiler : Onesimo e Meliton si prendono una cotta per Saturna : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto, che continua a far emozionare con delle trame sempre movimentate. Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano a novembre, la nuova pescivendola della città, cioè Saturna (Amanda Marugan), affascinerà Meliton Melquiades (Roberto Saiz) e Onesimo Miranar (Josè Gabriel Campos). Nel capitolo numero 2.067, il cugino di Hipolito e lo sceriffo si prenderanno una vera e propria ...

Il Segreto spoiler spagnoli : Maqueda innescherà un incendio all'ostello dei Castaneda : Nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto, che andranno in onda in Spagna da lunedì 14 ottobre a venerdì 18 ottobre su Antena 3 ci saranno numerose novità. In particolare, la marchesa Isabel De Los Visos ordinerà a Maqueda (uno dei suoi uomini più fidati) di uccidere Matias Castaneda. La madre di Adolfo e Tomas commissionerà questo omicidio per porre fine una volta per tutte alla rivolta dei minatori. Ma non è tutto, perché la cugina ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : la marchesa Isabel commissiona l’omicidio di Matias : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni degli appuntamenti in onda sull’emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, dicono che la marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) farà una richiesta sconcertante. La madre di Adolfo e Tomas per far terminare una volta per tutte la rivolta dei minatori, ordinerà al suo fidato caposquadra Maqueda di porre fine all’esistenza di Matias Castaneda (Ivan ...

Il Segreto spoiler : Maria riceve una falsa diagnosi sulla sua salute a causa di Fernando : Gli spoiler dello sceneggiato Il Segreto annunciano numerosi colpi di scena per i telespettatori. Negli episodi che probabilmente saranno trasmessi su Canale 5 tra novembre e dicembre 2019, ci sarà un riavvicinamento tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Castaneda (Loreto Mauleon). La sorella di Matias resterà immobilizzata su una sedia a rotelle, per aver riportato delle gravissime lesioni alle gambe durante le nozze del suo ex marito. Il ...

Il Segreto spoiler : Elsa confessa a Isaac di avere un problema cardiaco e che forse morirà : I protagonisti della famosa telenovela di origini spagnole Il Segreto, continuano a regalare forti emozioni e colpi di scena al pubblico. Elsa Laguna (Alejandra Meco) affronterà dei momenti veramente difficili nei nuovi episodi italiani, molto probabilmente in programma nelle prossime settimane. La rivale di Antolina in procinto di morire, troverà finalmente il coraggio per confessare la sua malattia ad Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). ...

Il Segreto spoiler : Matias costretto a sottoporsi ad una rischiosa operazione ad un occhio : Nella serie televisiva iberica Il Segreto non mancano mai momenti carichi di tensioni. Gli spoiler degli episodi che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, svelano che Matias Castaneda rischierà seriamente la vita, a causa di un attentato avvenuto durante le nozze di Fernando e Maria Elena. Mentre il Mesia rimarrà vedovo proprio il giorno più bello della sua vita, il marito di Marcela Del Molino ...

Il Segreto - spoiler : Lola disposta a concedersi a Prudencio per estinguere il debito : Gli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lola Mendana prenderà una decisione spiazzante per estinguere il debito. La nuova arrivata dello sceneggiato di Aurora Guerra offrirà il proprio corpo a Prudencio Ortega dopo aver capito che non riuscirà a fronteggiare la rata del prestito. Il Segreto: Lola ha paura di Prudencio Nel corso di questa settimana i telespettatori italiani hanno assistito all'arrivo ...

Il Segreto spoiler 11-13 ottobre : Isaac lascia Puente Viejo - Adela costretta a dimettersi : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 dall'11 al 13 ottobre annunciano colpi di scena e interessanti rivelazioni. Dolores sarà al settimo cielo per un arrivo importante. Isaac e Elsa si riconcilieranno dopo che il falegname lascerà il tetto coniugale e se ne andrà da Puente Viejo per trovare Juanote. Consuelo e Marcela decideranno di vuotare completamente il sacco e racconteranno tutta la verità sull'ex ancella. Adela ...

Spoiler 'Il Segreto' al 20 ottobre : il Guerrero ed Elsa andranno a convivere : Le trame dei prossimi episodi della fortunata e longeva fiction 'Il Segreto', in onda su Canale 5 a partire dal giorno 13 fino al 20 ottobre, svelano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena riguardanti le vicende del carpentiere Isaac, Antolina Ramos e Juanote. Anticipazioni 'Il Segreto': il fidanzato di Elsa troverà Juanote Il giovane Guerrero prenderà la difficile decisione di allontanarsi dal paesino di Puente Viejo, al fine ...

Spoiler Il Segreto episodi al 19 ottobre : Santacruz in bancarotta - la Ramos scompare : Continuano i colpi di scena nella soap iberica Il segreto che vedremo in onda anche nella settimana che va da domenica 13 a sabato 19 ottobre su Canale 5 nel consueto orario delle 16:10 circa. Stando alle anticipazioni, nel corso delle nuove puntate si assisterà alla resa dei conti tra Isaac e Antolina, con il carpentiere che troverà finalmente le prove dell'infedeltà della moglie. Guai finanziari per Severo Santacruz il quale, dopo aver chiesto ...