New York | sparatoria in un locale | 4 morti e 3 feriti

Fonte : blogo

(Di sabato 12 ottobre 2019) Quattro persone hanno perso la vita in unaavvenuta in undi Crown Heights, situato nel distretto di Brooklyn a New, di cui sono ancora trapelati pochi dettagli.Le autorità sono state allertate poco dopo le 7 di oggi, ora, per unain corso all'interno di unprivato situato su Utica Avenue. All'arrivo l'emergenza si era già conclusa: 4 uomini sono stati dichiaratisul posto, mentre tresono stati trasportati nel più vicino ospedale.La circostanze dellanon sono ancora state chiarite e nessuno si troverebbe in custodia delle autorità. Texas,ad Odessa: 30enne uccide 5 persone e ne ferisce 20 - FOTO Un giovane di circa 30 anni ha ucciso 5 persone e ne ha ferite 20, di cui 7 in modo grave, nella città di Odessa, in Texas. New ...

sole24ore : New York, apre l’osservatorio al 102° piano per l’Empire State Building - SkyTG24 : Sparatoria a New York, quattro morti e tre feriti a Brooklyn - MediasetTgcom24 : Sparatoria a New York: 4 morti e tre feriti -