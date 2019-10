Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Daarriva una brutta storia di abusi sessuali su minori. perversione e degrado. Due ragazzi di origini straniera - oggi rispettivamente di 18 e 16- sarebbero stati adescati ine violentati perda tre uomini, residenti nella Capitale, aventi un'età compresa tra i 65 e gli 85. Le manette sono scattate al termine di una lunga e delicata indagine. I tre aguzzini, ora, sono ai domiciliari. Iadescati inSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero iniziati nel 2012. Le due vittime, all'epoca di 10 e 12, sono stati avvicinate da un impiegato sessantenne mentre frequentavano l'di una parrocchia in zona San Paolo (periferia meridionale di). L'uomo, dopo aver conquistato la simpatia e la fiducia dei due giovani stranieri, provenienti da contesti sociali difficili e con importanti problemi economici , è ...

Noemithestar : Roma: adescano ragazzini in oratorio e ne abusano per anni, 3 arresti - nino_pitrone : Roma, adescano in oratorio due 14enni e ne abusano per anni: tre arrestati tra i 65 e 85 anni - jegerskamlos : RT @lottaradicale: Il 29 settembre 1975 i rampolli di alcune famiglie d’”élite” di Roma, Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghiro, adescano… -