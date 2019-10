La madre di Nadia Toffa ai tarantini Mi date forza

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Emanuela Carucci Entro la fine dell'anno il reparto di oncoematologia pediatrica prenderà il nome della ex Iena di Italia 1 prematuramente scomparsa a causa di un tumore "Un'esercito di paladini" è così che la Margherita, ladi, ha definito iche hanno raccolto 90mila firme per intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto come la ex Iena di Italia 1. La giunta regionale della Puglia, infatti, su proposta del governatore Michele Emiliano, lo scorso 30 settembre ha deliberato l'avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la direzione della Asl di Taranto, all'intitolazione dell'unità operativa di Taranto a, "prematuramente scomparsa e da sempre attenta alle istanze della popolazione pugliese, ma soprattutto allo stato di salute della popolazione tarantina ed in particolare dei ...

