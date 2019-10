Ucrainagate,spunta altra gola profonda

Un secondo agente dell'intelligence Usa sta valutando se presentare una denuncia sull',che sta dando il via al possibile impeachment del presidente Trump. Lo riporta il New York Times,segnalando che quest'talpa possiede "informazioni più dirette" sul fatto che Trump abbia usato il suo potere di presidente per convincere Kiev ad indagare su Joe Biden,per intralciare la sua corsa alla Casa Bianca. Questasarebbe tra gli agenti dei servizi Usa ascoltati dall' ispettore generale Michael Atkinson(Di sabato 5 ottobre 2019)