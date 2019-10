Genoa Milan streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Genoa-Milan in TV e in streaming : Entrambe le squadre vanno male e i loro allenatori sono a rischio, si gioca stasera alle 20.45: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Dazn dalle 20.45

Brivido Inter-Juve - Genoa-Milan esame Giampaolo : Antonio Conte prova a esorcizzare il suo passato bianconero pilotando un'Inter efficiente, determinata e sempre piu' convinta dei propri mezzi nel derby d'Italia, tornato grazie a lui sfida al vertice della serie A. Dopo la prova lusinghiera ma sfortunata contro il Barca di Messi e Suarez ecco la super Juve di Ronaldo e Higuain che Sarri sta imparando a manovrare secondo le smisurate possibilita' del suo organico. Sara' il match clou che domani ...

Genoa-Milan - Piatek gioca? Le ultime sul Pistolero : Nell’ultimo periodo tiene banco, in casa Milan, la scarsa vena realizzativa di Piatek. Sono solo due, e tutte su calcio di rigore, le reti realizzate dal Pistolero in questo avvio di stagione. Una media gol non proprio confortante e che ha contribuito alle quattro sconfitte nelle prime sei partite del Milan in campionato. Così, visto il momento di appannamento vissuto, c’è perfino chi ha ipotizzato la panchina per ...

Probabili formazioni Genoa-Milan : torna Biglia - sorpresa Saponara : Probabili formazioni Genoa-Milan – Delicatissimo scontro di scena al Luigi Ferraris. Genoa e Milan, reduci da un momento negativo cercano di risollevarsi. Partita decisiva anche per i due allenatori: Andreazzoli e Giampaolo si giocano la panchina, chi perde viene esonerato. I rossoneri dovranno rinunciare allo squalificato Musacchio, esordio da titolare per Duarte. Bocciatura per Bennacer e ritorno da regista di Biglia. Nel tridente ...

Genoa-Milan - Giampaolo : “Piatek? Non possiamo rinunciare al nostro miglior attaccante” : Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani, sabato 5 ottobre, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro, in caso di sconfitta. Il tecnico dei rossoneri ha risposto con schiettezza alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a Milanello. Di seguito le sue parole. Sulle parole di Pepe Reina: “È solo il succo per chi si appresta a giocare una competizione di livello come il Milan. ...

