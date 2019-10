Paura a Trieste | sparatoria davanti alla Questura | due agenti colpiti | sono gravi

Terremoto - scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia : Paura a Trieste nella notte : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 ha colpito alle 00.24 della notte l’area al confine tra Slovenia e Croazia. La scossa è stata distintamente avvertita in una vasta area da Trieste a Fiume. L’epicentro è stato localizzato appena a nord dell’Istria, nella regione interna della Carniola in Slovenia, in un’area scarsamente popolata. L'articolo Terremoto, scossa magnitudo 4 al confine tra Slovenia e Croazia: paura a ...