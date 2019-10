Verissimo | confessione straziante di Bar Rafaeli su Leonardo Di Caprio | Perché non

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Bar Refaeli, top model ed ex fiamma diDi, è stata ospite del salotto didi Silvia Toffanin, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 5 ottobre. La modella israeliana, che è in dolce attesa del terzo figlio, che ha rivelato sarà maschio, si è raccontata entusiasta

carmenFashionCr : Bar Refaeli incinta a Verissimo: la confessione su Leonardo DiCaprio -