Lettera dall' ex che voleva uccidere Lucia Panigalli | Non ti farò del male | se puoi

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L'uomo ha scontato la pena per il tentato omicidio, è stato assolto per un secondo tentato assassinio. La vittima aveva raccontato in tv la paura provata quotidianamente e la sua esistenza sotto scorta

