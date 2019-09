Patané-Leonori | “Comune acceleri su opere PDZ Monte Stallonara”

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – “Oggi in audizione in Commissione Lavori Pubblici, congiunta con la Commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione Lazio, sono stati ascoltati i rappresentanti dei consorzi e dei comitati diStallonara che, oltre a chiedere un migliore coordinamento tra istituzioni, hanno ribadito la necessità di una maggiore presenza dell’Amministrazione comunale. La richiesta, su cui Roma Capitale non può più prendere tempo, è soprattutto quella di accelerare per risolvere i problemi legati alla realizzazione dellepubbliche propedeutiche al completamento del piano di zona, in particolare la realizzazione delle vasche di laminazione atte a garantire la sicurezza idraulica degli alloggi”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marta, Consigliere del Pd alla Regione Lazio, ed Eugenio, Presidente della Commissione Lavori ...