Ikea | ritirato il bavaglino Matvra | Il bottone può soffocare i neonati | non

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019)annuncia il ritiro dal mercato dal, nella versione blu/rossa, per rischio di soffocamento, invitando i clienti a non utilizzare il prodotto. Il colosso svedese spiega di avere ricevuto segnalazioni riguardanti ildelche - se tirato dal bambino - potrebbe stac

novasocialnews : Bavaglino Ikea ritirato dal mercato: 'Non usatelo, rischio di soffocamento' #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - RifiutiamociPA : RT @elly72045462: @RapPalermo @RifiutiamociPA @rep_palermo @vivipalermo2 @GDS_it Ho notato il materasso ritirato in via Houel ma via Goethe… - elly72045462 : @RapPalermo @RifiutiamociPA @rep_palermo @vivipalermo2 @GDS_it Ho notato il materasso ritirato in via Houel ma via… -