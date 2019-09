Deficit al 2 | 2% nel 2019-2020 Def | ok alla Nota di aggiornamento

Manovra - il governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Def - la bozza della nota di aggiornamento : Deficit/Pil al 2 - 2% nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa cancellazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit/pil al 2,2% e crescita dello 0,6%. Sono i numeri che emergono dalle bozze della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio ...

Il governo prevede un aumento del Deficit nel 2020 : Il governo prevede un aumento del deficit nel 2020 Berlino, 30 set - (Agenzia Nova) - Il governo prevede di aumentare il disavanzo pubblico nella legge di stabilità per il 2020, portando il rapporto tra deficit e Pil a un valore compreso “tra il 2,04 e il 2,4 per cento”. È quanto affermato dal minis

**Ue : Patuanelli - ‘favorire green rule - svincolare da Deficit investimenti ambientali’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il compito dell’Ue dev’essere favorire questa ‘green rule’, e lo strumento più immediato può senz’altro essere quello di svincolare dal deficit gli investimenti che uno Stato mette in campo per combattere i cambiamenti climatici. investimenti che devono essere indirizzati verso il tessuto imprenditoriale dei Paesi e che avranno come effetto immediato la creazione di ...

Conte 2 - Cottarelli : “Incertezza governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo anno. Priorità? Evitare aumento Deficit” : “L’incertezza negli ultimi 14 mesi ci costerà più o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20 miliardi di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto ...

Germania - clima : la Cdu di Merkel vuole nuove tariffe su Co2. Proposta dei Verdi : 35 miliardi di investimenti da non contare nel Deficit : nuove tariffe sull’anidride carbonica. È questa la misura cuore del documento elaborato dai parlamentari dell’Unione cristiano-democratica, il partito di Angela Merkel, in vista del gabinetto sul clima che la cancelliera tedesca dovrà presiedere il prossimo 20 settembre. Da quel vertice uscirà la nuova politica che la Germania vorrà tenere sull’ambiente. La Cdu punta dunque a rivedere il sistema europeo di scambio di quote di ...