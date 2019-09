Nuova app FordPass Pro per clienti business delle piccole imprese

Una Nuova favolosa rappresentazione di un buco nero : (immagine: Nasa’s Goddard Space Flight Center/Jeremy Schnittman) Neanche cinque mesi fa, il 10 aprile 2019, arrivava la prima foto di un buco nero, della galassia Messier 87, ottenuta da un team internazionale e realizzata con complessi radiotelescopi e interferometri in tutto il mondo. Oggi, a partire da quell’immagine, gli scienziati della Nasa hanno voluto realizzare una simulazione con un dettaglio e una risoluzione ancora maggiore per ...

nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata sulle montagne di Ascoli Piceno. L'epiCentro è stato localizzato a Montemonaco, mentre l'ipoCentro a 66.3 Km di profondità. La scossa si è verificata alle 18:03.

Nuova vita per la IPTV illegale : su WhatsApp la ripartenza con codici : La Guardia di Finanza pensava di aver assestato un colpo mortale al sistema di IPTV illegale ma così effettivamente non è stato. Per quanto l'operazione della scorsa settimana abbia chiuso la piattaforma relativa a decine e decine di siti pirata, già è pronta la ripartenza dell'attività fraudolenta. Tra l'altro pure attraverso canali di massa e quindi super virali. Sono bastati pochissimi giorni per far ripartire la IPTV illegale che gode di ...

Whatsapp - è arrivata una Nuova funzione : ecco quale e come funziona : Whatsapp ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere per 24 ore il proprio stato di Whatsapp su Facebook Story

I fan di Fortnite sospettano l'arrivo di una Nuova mappa : Due anni e 10 stagioni dopo, sembra che la mappa di Fortnite cambierà drasticamente a fine mese. Non sarà il solito tipo di cambiamento, in cui un angolo del suo mondo viene pavimentato da una zona ricoperta di neve o deserto, ma una mappa in gran parte ridisegnata da zero.Già da tempo i fan del Battle Royale di Epic Games si sono chiesti se verrà mai introdotta una nuova mappa accanto a quella attuale; tuttavia gli sviluppatori hanno sempre ...

Whatsapp : attenti a Nuova truffa in circolazione : prende soldi e dati : State attenti, su Whatsapp circola una nuova truffa che mette a rischio la vostra sicurezza ed anche i vostri soldi. prende soldi e dati

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la Nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Apple - Disney e la Nuova “guerra” dello streaming : I pezzi della scacchiera sono quasi sistemati. Apple è pronta con la sua piattaforma, Apple tv+: la lancerà il primo novembre in tutto il mondo. E Disney, in Olanda, sta già facendo i primi test con Disney+. Manca ancora qualcuno, come Hbo Max, NBC e CBS; ma, più o meno, ci siamo. Netflix, per bocca

Miriam Leone cambia look e diventa bionda : «Una Nuova me» - ma non tutti i fan apprezzano : Cambio look per Miriam Leone. La bella attrice italiana, ex miss Italia e protagonista di diverse pellicole e serie tv, tra cui le fortunate 1992 e 1993, ha deciso di cambiare colore dei capelli,...

Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L'epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l'ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.

Samsung punta a replicare la Nuova tecnologia di Apple per la fotocamera della gamma Galaxy S11 : Con un altro tweet della scorsa settimana, il tipster Ice Universe sostiene che Samsung sta sviluppando qualcosa di simile alla funzionalità Deep Fusion che Apple ha introdotto per il sistema di fotocamere sugli iPhone 2019. Se quanto affermato dal tipster fosse corretto, dovremmo vedere una considerevole innovazione nelle fotocamere posteriori sulla gamma Samsung Galaxy S11. L'articolo Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per ...

Previsioni Meteo Settembre - breve rinfrescata prima di una Nuova ondata di caldo in Europa [MAPPE] : Previsioni Meteo – Prime dinamiche da inizio autunno sul Vecchio Continente. Un fronte freddo raggiungerà l’Europa centrale e orientale da nord nel corso di questa settimana, riducendo le temperature di 10°C in alcune aree. Sta già scendendo dalla Scandinavaia e dovrebbe raggiungere l’Europa nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 Settembre, abbassando le temperature al di sotto della media di questo periodo dell’anno sui settori orientali e ...

Cleaner Lite, in italiano semplicemente Pulitore, è una nuova applicazione pubblicata oggi da Xiaomi sul Google Play Store che si pone lo scopo di liberare spazio nella memoria del dispositivo.

Vuelta di Spagna – E’ quasi fatta per Primoz Roglic - la Nuova classifica generale dopo la 18ª tappa : Il corridore sloveno chiude al secondo posto la diciottesima tappa dietro Higuita, aumentando il proprio vantaggio sui propri rivali Primoz Roglic vede ormai la linea del traguardo, il corridore della Jumbo-Visma ha ormai le mani sulla Vuelta di Spagna 2019, quando ormai mancano tre tappe alla fine. Lo sloveno aumenta il vantaggio sui suoi inseguitori dopo la diciottesima tappa, guadagnando 2 secondi su Valverde e oltre un minuto su ...