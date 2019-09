TgBlog 26 settembre 2019 | tutte le notizie

TgBlog - edizione del 25 settembre 2019 : In apertura del nostro notiziario l'intervista di Carlo Freccero rilasciata a Ilfattoquotidiano.it nella quale si concentra l'attenzione sugli ascolti di Rai 2, rete per la quale sarà direttore fino al prossimo 28 novembre, sui continui cambi di palinsesto che non hanno portato ottimi risultati e sull'uscita di Giovanni Ciacci dal programma e dalla Rai.Proseguiremo con i rapporti tesi tra Pierluigi Pardo e Wanda Nara dietro le quinte di Tiki ...

TgBlog - edizione del 24 settembre 2019 : C'è ampio spazio le serie tv italiane e straniere, nell'edizione di oggi, 24 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Prima, però, ci sono i retroscena, come quello sulla conduzione di una serata speciale su Raiuno affidata ad Antonella Clerici ed i cantautori protagonisti di Una vita da cantare, in onda da novembre su Raiuno con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.Poi, l'intervista a Franco Di Mare in occasione della partenza di ...

TgBlog - edizione del 23 settembre 2019 : L'edizione del TgBlog di oggi, lunedì 23 settembre, parte con uno sguardo agli Emmy 2019, consegnati questa notte a Los Angeles e che ha visto il trionfo di Fleabag, by Amazon.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 23 settembre 2019 pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 17:33.

TgBlog 22 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 22 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei risultati Auditel ottenuti da Ulisse e da Amici Celebrities, andati in onda ieri sera rispettivamente su Rai 1 e su Canale 5; abbiamo parlato anche di tutti i programmi che hanno preso il ...

TgBlog 21 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 21 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della sfida del sabato sera tra Ulisse, in onda su Rai 1, e Amici Celebrities, in onda su Canale 5, delle anticipazioni riguardanti la seconda puntata di Live - Non è la D'Urso, dell'intervista ...

TgBlog - l'edizione del 20 settembre 2019 : Sono le conferenze stampa e l'informazione a tenere banco nell'edizione di oggi, 20 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario con le notizie di TvBlog. Si apre, infatti, con la conferenza stampa di Frontiere, il nuovo programma di Raiuno condotto da Franco Di Mare, per poi passare alla conferenza stampa sulle novità di Sky Tg 24.Spazio, poi, a due anteprime: una relativa alla prossima puntata di Io e Te di notte, e l'altra sulla nuova ...

TgBlog - edizione del 19 settembre 2019 : In apertura di questa edizione del nostro notiziario c'è l'anteprima legata a Domenica IN sugli ospiti che animeranno il secondo appuntamento dell'edizione 2019/20 in onda il 22 settembre dalle 14 alle 17:25 su Rai 1. Seguono le evoluzioni del palinsesto di Rai 2 che tocca anche I Fatti vostri, lo storico programma di Michele Guardì anticipa la sua messa in onda cominciando non più alle 11:15 bensì alle 11:05.Abbiamo raggiunto Carla Gozzi in ...

TgBlog - edizione del 18 settembre 2019 : C'è la fiction in primo piano nell'edizione di oggi, 18 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con l'intervista a Mizio Curcio, creatore di Rosy Abate, di cui da questa sera su Canale 5 va in onda la seconda stagione. Per le interviste, inoltre, anche quella a Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, ed ad Ilary Blasi ed Alvin, conduttori di Eurogames.Spazio anche alla proposta di matrimonio con sorpresa nella ...

TgBlog - edizione del 17 settembre 2019 : Si inizia a parlare delle novità di Sanremo 2020, nell'edizione di oggi, 17 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Prima, però, si apre con la conferenza stampa di Eurogames, in partenza da giovedì prossimo su Canale 5, e con le interviste al cast de La Strada di Casa 2. Quindi, come detto, si parla di Sanremo, e della reintroduzione delle Nuove Proposte, con la presenza tra questa della vincitrice della seconda edizione di Sanremo ...

TgBlog - edizione del 16 settembre 2019 : Nuova edizione con l'informazione di TvBlog che si apre sulla prima serata di ieri riempita dal ritorno di Montalbano (in replica) e da Live non è la d'Urso che non solo è tornata sul caso Caltagirone ma ha potuto ospitare anche l'attore Mickey Rourke che ha lasciato pubblico e conduttrice sotto 'choc' con un messaggio al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump mandandolo a quel paese in diretta tvOggi sfida ai fornelli e anche in tv ...

TgBlog - edizione del 15 settembre 2019 : Appuntamento domenicale con il notiziario di TvBlog. Apriamo con le parole di Barbara d'Urso che in un'intervista che ci ha concesso ha confermato la formula di Live non è la d'Urso in partenza questa sera in prima serata su Canale 5 e nella quale ci confessa la difficoltà di una collocazione nel palinsesto come la domenica sera, ma la sua anima da aziendalista non la ferma.Il suo desiderio è quello di condurre Sanremo, chissà se nell'anno ...

TgBlog - l'edizione del 14 settembre 2019 : Un'edizione all'insegna del debutto di numerosi programmi tv, quella di oggi, 14 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con la segnalazione delle recensioni che si possono trovare online e dedicati alle trasmissioni che hanno debuttato tra ieri ed oggi.Spazio, poi, all'intervista esclusiva a Beppe Convertini, che commenta la sua esperienza a La Vita in Diretta Estate ed il suo futuro a Linea Verde, ma anche alla ...

TgBlog 13 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, venerdì 13 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato della conferenza stampa di presentazione di Domenica In, delle anticipazioni di TvBlog riguardanti i nuovi conduttori de Le Iene Show, di Ornella Vanoni ad Amici Celebrities e delle partenze di ...

TgBlog 12 settembre 2019 : tutte le notizie : Oggi, giovedì 12 settembre 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale facciamo il riassunto delle le notizie più importanti del giorno presenti sulla nostra home page.In quest'edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei programmi televisivi che partiranno stasera, Un passo dal cielo, X Factor e Dritto e Rovescio, della conferenza stampa di Nella mia cucina, nuovo programma di Carlo Cracco, in onda su Rai 2, ...