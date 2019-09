Fonte : ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2019) Siamo alla quinta giornata di campionato, scrive, e ci saranno altri responsi importanti dalle partite in programma. L’Inter sicuramente avrà voglia di continuare la fuga, ma Juve e Napoli non possono mollare certo adesso. Il problema resta, però, il razzismo. Nonostante le vergogne del Tardini, scrive, è probabile che tornino a farsi sentire i cori da scimmia. In un altro Paese avremmo già nomi e cognomi dei responsabili, invece non è così. “Nell’epoca del Grande Fratello, i ceffi da stadioal Var etra”. Il presidente della Fifa ha detto che così non si può andare avanti. E allora, scrive, inviti la Federcalcio, che gli garantisce voti, a fare un passo vero, non di semplice propaganda. “Al primo insulto stop, senza richiami e rinvii. A partire da stasera, senza Cristiano Ronaldo ...

napolista : #Damascelli: i #razzisti sfuggono al #Var e trovano complicità tra calciatori e dirigenti - ilNapolista -