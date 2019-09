Minori | Renzi | ‘abusi da colpire | partiti non strumentalizzino’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Di Salvini mi fa arrabbiare il modo con cui strumentalizza le vicende degli abusi sui bambini. Se c’è un abuso sui bambini è una vergogna scandalosa, squallida, che tutti dobbiamo combattere. Non possiamo portare le divisioni deidentro gli abusi dei bambini, perchè non è un partito che fa un abuso ad un bambino, è un criminale, è un uomo vergognoso uno che abusa di un bambino e deve essere colpito, criminalizzato non da un partito ma da tutti”. Lo ha affermato Matteo, ospite di Rtl 102.5. L'articolo, ‘abusi danon strumentalizzino’ CalcioWeb.

erpedrini : RT @luigivanti: Il PdC dovrà ora accontentare la sua maggioranza formata da oltre 7 Partiti: il Pd, due M5S, Leu (che è’ pure sciolta), la… - lucadpaoli1 : Progono una settimana senza #Renzi, #Salvini, #DiMaio in televisione. Avete monopolizzato il palinsesto e i miei co… - Giovannits21 : PCI, poi dal 1991: PdS PRC PDS PRC (alcuni includono anche Verdi, socialisti e altri minori) Progressisti L'Ulivo R… -