Inter | Ravezzani attacca Conte | ' Certe dietrologie sono patetiche'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'è sicuramente la protagonista di questo inizio di stagione. I nerazzurriin testa alla classifica a punteggio pieno, con nove punti raccolti nelle prime tre giornate. Dopo i successi contro Lecce e Cagliari, la squadra di Antonioè riuscita ad imporsi anche allo stadio Meazza contro l'Udinese per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Stefano Sensi, il migliore in campo, al 44'. Partita che ha lasciato qualche strascico polemico per le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore nerazzurro nel post gara.controLa partita contro l'Udinese è stata tutt'altro che semplice, con i nerazzurri che hanno avuto più di qualche difficoltà per imporsi sulla squadra di Tudor, la quale ha provato a colpire soprattutto in contropiede, impensierendo solo in un'occasione l'ex Samir Handanovic con Kevin Lasagna. Nel post partita il tecnico dell', Antonio, ha ...

losqualosaltato : @donatocerullo @Inter Fanno un casino razzista, si scusano. Cambio alle 22.30 e c'è Salvini che fa un editoriale su… - MirkoRossiVegan : @EeElena60 @donatocerullo @Inter Quando ha detto questa cosa Ravezzani ? - EeElena60 : @donatocerullo @Inter Non andrà più lo ha detto Ravezzani e non è la prima volta -