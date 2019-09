Ladri rubano una scatoletta con le ceneri del papà defunto del padrone di casa | credevano

Fonte : baritalianews

(Di sabato 14 settembre 2019) Una banda maldestra diè riuscita a entrare in un lussuoso appartamento Jefferson City nel Missouri ed ha rubato tutto ciò che ha trovato in. In particolare lo sguardo deisi è concentrato su unache conteneva polvere. I tre hanno subito pensato che quella polvere fosse cocaina e se ne sono appropriati. Ihanno portato anche via una Xbox, denaro contate e molti gioielli. La banda di, tre ragazzini tra i 15 e i 17 anni, sono stati rintracciati per l’Ip della console. Durante l’inseguimento dei poliziotti, ihanno gettato dalla finestra la misteriosa polvere contenuta nella. Subito dopo l’arresto il proprietario dell’appartamento ha svelato che la misteriosa polvere erano ledi suo padre improvvisamente morto.

Terzobinarioit : Presi tre ladri di vernici - mtonarelli : @beppe_grillo Ora ho capito cosa intendevi per riciclare! Dovevate riciclarvi voi ex pidioti attualmente grullini e… - DanieleLondon : @Bettina_80 @janavel7 Un po’ come far passare i ladri nel proprio giardino tanto rubano al vicino... -