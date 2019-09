Controlli all’Esquilino | in 24 ore 7 arresti e una denuncia

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno messo in atto un servizio di controllo straordinario nelle zone della Stazione Termini, a Colle Oppio e all’Esquilino finalizzato alla prevenzione dei reati in genere e al contrasto di episodi di degrado. Il bilancio e’ di 7 persone arrestate, unata a piede libero. I militari hanno anche sanzionato 19 persone a cui e’ stato contestualmente notificato il decreto di allontanamento. A finire in manette e’ stato un 37enne della Sierra Leone, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, a cui i Carabinieri hanno notificato un’ordinanza di sostituzione del divieto di dimora con la custodia cautelare in carcere. Fatali per lui sono state le reiterate violazioni delle prescrizioni per la pregressa misura cautelare cui era sottoposto dal 23 agosto scorso per reati in materia di ...

