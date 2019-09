Zeman | “Insigne? Mi sembra che resti l’italiano più bravo Un giocatore importante”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2019) Il Corriere dello Sport intervista Zdenek. Il campionato appena iniziato, assicura, non ci farà annoiare, anche se la Juventus ha una rosa così ampia da far sospettare che possa correre subito davanti rispetto al resto delle squadre “Ma capiremo subito se le principali concorrenti riusciranno a stare incollati ai campioni d’Italia. Io penso che andremo incontro ad un torneo più equilibrato e che ci divertiremo” Sui tanti gol delle prime due giornate di campionato dice che sono la dimostrazione di maggior coraggio anche se aggiunge che in parte sono stati dovuti ad errori individuali dei difensori e a qualche incertezza arbitrale di troppo. Tutto sommato, però, “è un segnale positivo, dal punto di vista statistico. Le sfide con tanti gol regalano le emozioni che vuole la gente” Per capire di che tipo di campionato si tratterà occorre comunque aspettare, anche perché è iniziato a ...

