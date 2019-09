X Factor 2019 | giuria | novità | calendario

X Factor 2019 - Sfera Ebbasta dopo Corinaldo : ‘Non sei mai abbastanza forte per affrontare la situazione’ : “Quello che è successo è stata una tragedia che ha segnato tutti e non è una cosa che passa e né cambia le emozioni che provo” a parlare è Sfera Ebbasta il trapper e giudice di X Factor 2019 che alla presentazione della nuova edizione del talent è tornato a parlare della tragedia dell’8 dicembre 2018 quando, prima di un suo dj set, sono morte 6 persone in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona. “Ritornare a ...

X Factor 2019 - Alessandro Cattelan : "Finalmente partecipo alla genesi di ciò che viene deciso. Il programma si è arricchito" (VIDEO) : E' un Alessandro Cattelan sorridente, carico e più che motivato per affrontare quella che per lui non sarà un'edizione di X Factor come le altre. Oltre la conferma del ruolo di conduttore del talent show di Sky Uno (di ritorno dal 12 settembre) per il nono anno consecutivo, da questa stagione l'impronta Cattelan sarà più incisiva per la buona riuscita della tredicesima edizione, infatti entrerà a far parte della squadra degli autori come ...