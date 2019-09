Stupro Viterbo | depositata perizia sui cellulari | processo imminente

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Marco Della Cortelasulle telecamere e idi Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci: schiarite le immagini, in precedenza risultanti non ben visibili Riccardo Licci e Francesco Chiricozzi sono i due giovani, militanti di Casapound, accusati di aver stuprato una donna di 36 anni al Toto's pub di piazza Sallupara, a. È statalasulle telecamere e idei due giovani, l'ultimo atto fondamentale per la chiusura dell'inchiesta. L'episodio diè avvenuto in data 11 aprile 2019. Come leggiamo dalla testata FanPage è molto probabile che il gip chieda il giudizio immediato per Licci e Chiricozzi. Le prove della loro colpevolezza sarebbero così evidenti da escludere che si seguano le vie processuali consuetudinarie. I due giovani militanti di Casapund avevano tentato di salvarsi da quella situazione incresciosa da ...

