Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) Unche, per Giuseppe Conte, è una doppia fonte di preoccupazioni. Si parla della rilevazione firmata da Nandoe pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 7 settembre. Unin cui, in primis, viene messo in evidenza come la maggioranza del campione intervistato

HuffPostItalia : Sondaggio di Pagnoncelli sul governo Conte II: non piace al 52% degli italiani - bb_1774 : Sondaggio Pagnoncelli, l'89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza: grana per Giuseppe Conte - pamy12001 : RT @Noiconsalvini: Il Conte-Monti inizia malissimo. -