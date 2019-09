Il pilota di Formula 2 - Juan Manuel Correa - è in un coma indotto dopo l’incidente della settimana scorsa a Spa - in Belgio : Juan Manuel Correa, il pilota di Formula 2 gravemente ferito nell’incidente in cui è morto il pilota francese Anthoine Huber lo scorso 31 agosto, è in coma indotto. Correa, che è statunitense di origini ecuadoriane e ha 20 anni, è

Formula 1 - brutte notizie per Max Verstappen in vista del Gp di Monza : il pilota olandese partirà ultimo! : La Honda ha rivelato che l’olandese e Gasly monteranno in occasione del Gran Premio d’Italia la quarta power unit della stagione, che li obbligherà a partire dal fondo dello schieramento La decisione di Red Bull e Honda era nell’aria, oggi è diventata ufficiale. Max Verstappen e Pierre Gasly, tornato dopo la sosta alla guida della Toro Rosso, monteranno in Italia la power unit Spec 4, incappando così in una ...

Formula 1 - Vettel e quel tabù da sfatare a Monza : il pilota della Ferrari svela il suo obiettivo per il Gp d’Italia : Il pilota tedesco ha presentato il prossimo Gran Premio di Monza, rivelando di voler sfatare un particolare tabù A Monza ci ha vinto ormai undici anni fa al volante di una Toro Rosso, sfruttando ovviamente la potenza del motore Ferrari per ottenere un successo storico. photo4/Lapresse A distanza di oltre un decennio, Sebastian Vettel vuole tagliare per primo il traguardo del Gp d’Italia al volante di una monoposto del Cavallino, ...

Formula 1 - Rosberg tagliente all’indirizzo di Vettel : fischiano le orecchie del pilota della Ferrari : L’ex campione del mondo della Mercedes ha commentato il Gp del Belgio, pungendo Vettel con un paragone sorprendente Nico Rosberg ha dimostrato negli ultimi anni di non avere peli sulla lingua, criticando ed elogiano a fasi alterne i suoi ex colleghi tramite il suo podcast su Youtube. photo4/Lapresse L’ultimo a finire nel mirino del tedesco è stato il connazionale Vettel che, dopo il Gp di Spa, è stato paragonato a ‘un ...

Tragedia in Formula 2 : morto il pilota francese Anthoine Hubert : Era da poco iniziata la gara di Formula 2 quando il pilota francese Anthoine Hubert, nel corso del secondo giro, sulla velocissima salita dell’Eau Rouge del circuito di Spa-Francorchamps, ha perso il controllo della sua vettura finendo prima contro le barriere, rimbalzando poi in pista fino a venire travolto in pieno dalla vettura di Juan Manuel Correa (nell'incidente coinvolti anche Giuliano Alesi e Marino Sato, usciti illesi). Lo ...

Formula 2 – Juan Manuel Correa fuori pericolo : le condizioni del pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa : Juan Manuel Correa è fuori pericolo: il pilota sopravvissuto al tragico incidente di Spa che è costato la vita ad Anthoine Hubert si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Liegi Pomeriggio dai toni tragici quello del Gp del Belgio. Sul tracciato di Spa, nel corso della gara di F2, Anthoine Hubert ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente che ha coinvolto anche Juan Manuel Correa. Il giovane pilota sudamericano ha ...

Formula 2 : morto il pilota francese Hubert a causa di un grave incidente in gara : Anthoine Hubert è morto in un incidente in gara di Formula 2 a Spa Francorchamps. Il pilota aveva 22 anni: la sua macchina è stata letteralmente tagliata in due a causa del violento impatto ad altissima velocità. Nel corso della gara, iniziata da poco, al secondo giro dopo la salita dall'Eau Rouge un terribile incidente ha coinvolto le monoposto di Anthoine Hubert, Juan Manuel Correa e Marino Sato. La corsa è stata immediatamente sospesa per ...

Formula 2 - drammatico incidente in pista : muore il pilota Anthoine Hubert : Il pilota francese Anthoine Hubert, 22 anni, è morto in seguito al terribile incidente avvenuto nella prima gara di Formula 2 sul circuito di Spa, in Belgio, a margine del Gran Premio di F1 in programma domani, domenica 1 settembre. Hubert, coinvolto nello scontro insieme all'americano Juan Manuel Correa e al giapponese Marino Sato, è deceduto per le ferite riportate. Correa, anche lui portato in ospedale, ha riportato la frattura delle gambe. ...

