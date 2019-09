Vendite, -0,5% su mese e +2,6% su anno

Leal dettaglio registrano a luglio -0,5% in valore su base mensile e +2,6% su base annua. Lo comunica l'Istat. Nel trimestre maggio-luglio lesegnano +0,5% sia in valore sia in volume rispetto al trimestre precedente. Sia i piccoli che i grandi negozi chiudono luglio in positivo, ma la crescita più forte è per leon-line. Rispetto a luglio 2018, lesegnano +3,3% per la grande distribuzione, e +0,9% per le imprese piccole. Per il commercio elettronico aumento del 23,2%(Di venerdì 6 settembre 2019)