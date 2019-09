Spagna | epidemia di listeriosi per carne contaminata | 215 casi confermati | anche 3 aborti

Epidemia record di listeriosi in Spagna - primo caso in uno turista straniero : Il turista britannico sarebbe stato contagiato, ingerendo carne infetta, in Andalusia a metà agosto ed è poi rientrato in...

Listeria e listeriosi - cause e sintomi dell’epidemia ha messo in allarme la Spagna e il resto del mondo : (immagine: Getty Images) Basta un impianto di produzione poco attento, qualche ritardo del ministero competente, ed è emergenza mondiale per la listeriosi. La vicenda ha avuto inizio in Andalusia, dove una partita di carne di maiale contaminato ha dato il via alla peggiore epidemia di Listeria nella storia del paese, che ha già provocato un morto, 150 ricoveri e un numero di contagi ancora imprecisato. Nonostante per ora i casi siano tutti ...

