Trenitalia Regione Calabria | il Frecciargento arriva a Sibari | ampliato il network per il

Trenitalia - regionali cancellati in Liguria : “Indisponibilità di personale a bordo”. La Regione : “Ingiustificabile - daremo sanzioni” : Trenitalia ha cancellato almeno 10 treni regionali in Liguria per “indisponibilità di personale a bordo”. Lo ha comunicato la società in una nota la mattina del 16 agosto, in pieno esodo estivo. Ferrovie dello Stato si scusa e assicura comunque ai viaggiatori che si sta organizzando per garantire la mobilità nelle tratte che fanno tappa nella Regione con l’uso di bus sostitutivi, oppure con l’aggiunta di tappe ...