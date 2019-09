LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 3 settembre Serena Williams e Roger Federer

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Rovescio lungo di Svitolina. 1-1. Ace. 40-30 Dritto in rete della britannica. 30-30 Ace. 15-30 In corridoio il passante di Svitolina. 15-15 Gratuito di rovescio di Konta. 0-15 Dritto fuori giri. 1-0 Konta. Servizio e schiaffo al volo. 40-30 Dritto vincente sulla riga. 30-30 Rovescio in rete. 30-15 Scende a rete Konta. 15-15 Bel servizio ad uscire. 0-15 Largo il dritto. INIZIO PRIMO SET Konta al servizio. 18.11 In corso il riscaldamento. 18.10 Servirà per prima Johanna Konta. 18.08 Le due giocatrici sono entrate in campo. 18.07 Si tratta del quinto confronto tra le due, nei quattro precedenti ha sempre vinto Elina Sviltolina. 18.00 Ad inaugurare i quarti di finale sarà dunque il match tra la numero 5, l’ucraina Elina Svitolina, e la numero 16, la britannica Johanna Konta. 17.5 3Si inizierà nella sessione pomeridiana alle ore ...

