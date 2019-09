Eleonore forza il divieto d' ingressoMigranti | nave in rotta su Pozzallo

Migranti - nave Eleonore forza il divieto ed entra nelle acque italiane : dichiarato stato di emergenza : La Eleonore , nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entra ndo in...

La nave Eleonore forza il divieto di Salvini : "In rotta verso Pozzallo" : La nave Eleonore ha forzato il divieto imposto da Salvini e si sta avvicinando a Pozzallo. L’imbarcazione, con a bordo 101 migranti, dovrebbe arrivare nel porto siciliano intorno a mezzogiorno.Lifeline twitta: “Ciao, presto l’Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero li’ per incontrare l’equipaggio”.Lo sbarco di 29 migranti dalla nave della Marina militare italiana ...